Eintracht hat Champions-League-Star wieder auf dem Zettel: Kommt er nach Frankfurt?

Frankfurt am Main - Seit Jahren klafft bei der Frankfurter Eintracht ein Loch auf der so wichtigen Sechser-Position im defensiven Mittelfeld. Jetzt möchte die SGE diese Problemzone angehen und zieht dafür neben Robert Andrich (31) noch einen weiteren Champions-League-Star in Betracht.

Raphael Onyedika (25, r.) spielt aktuell noch beim FC Brügge und würde für die Eintracht ein deutliches Upgrade im defensiven Mittelfeld darstellen. © FILIPE AMORIM/AFP

Nachdem bereits das SGE-Interesse an Leverkusens Robert Andrich bekannt wurde, rückt nun ein weiterer Name wieder in den Fokus: Raphael Onyedika (25) vom FC Brügge.

Der 25-Jährige ist in Frankfurt kein Unbekannter. Schon in den zurückliegenden Transferfenstern wurde der Nigerianer mit der Eintracht in Verbindung gebracht.

Jetzt scheint das Thema erneut Fahrt aufzunehmen. Nach Informationen des "kicker" beschäftigt sich die Eintracht wieder ernsthaft mit Onyedika.

Von weit fortgeschrittenen Gesprächen kann derzeit allerdings noch keine Rede sein. Auch bei Andrich soll die SGE bislang noch nicht konkret geworden sein.

In der Zentrale könnte sich bei Eintracht Frankfurt in diesem Sommer einiges tun. Nach dem Abgang von Mahmoud Dahoud (30) ist das Mittelfeld ohnehin ausgedünnt, zudem gilt der oft enttäuschende Ellyes Skhiri (31) weiterhin als Kandidat für einen Wechsel.

Auch um Hugo Larsson (22) gibt es immer wieder Bewegung: Der Schwede wird von seinen Beratern aktuell wohl auf dem englischen Markt angeboten.