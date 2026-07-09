Vom FC Bayern zur Eintracht: Schnappt sich Frankfurt dieses Münchner Talent?

Frankfurt am Main - Schnappt sich die Frankfurter Eintracht einen Mittelfeldspieler, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht? Markus Krösche (45) und Co. sollen die Bemühungen um Noel Aseko (20) entsprechend intensivieren.

Wechselt Noel Aseko (20) vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt? © Swen Pförtner/dpa

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sind die Verhandlungen zwischen beiden Seiten in vollem Gange. Die Klubs haben laut dem Bericht ihre Preisvorstellungen bereits auf den Tisch gelegt.

Und: Weit auseinander sollen der Sportvorstand der Hessen und sein Gegenüber vom deutschen Rekordmeister, Max Eberl (52), nicht liegen. Rund zwölf Millionen Euro schweben den Münchnern demnach für die Dienste des Mittelfeldakteurs vor.

Ganz so viel möchte Krösche zwar nicht an den FC Bayern überweisen, der Fortschritt der Gespräche soll aber aus Sicht der Eintracht passen. Auch "Sky Sport" sieht den Transfer auf der Zielgeraden.

Sollte Aseko, der bislang noch kein Pflichtspiel für die Bayern bestritten hat, zustimmen, würde dem Youngster ein Vertrag bis 2030 samt einer Option auf eine weitere Spielzeit am Main winken. Interessant: Eine Rückkaufoption für den gebürtigen Berliner soll "Sky" zufolge aktuell nicht vorgesehen sein.