Nach 0:4 in München: So ordnet Eintracht Frankfurt die Klatsche ein

Frankfurt am Main - Beim 0:4 gegen den FC Bayern München war Eintracht Frankfurt chancenlos. Die SGE versucht nun, die Niederlage gegen den Tabellenführer richtig einzuordnen, bevor die nächste große Prüfung ansteht.

Auch beim 0:2 für die Bayern durch Hiroki Ito hatten die Frankfurter inklusive Keeper Trapp nicht gut ausgesehen. © Sven Hoppe/dpa

So wollte Eintracht-Coach Dino Toppmöller die bittere Lehrstunde in München ganz schnell abhaken. "Wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen", sagte der 44-Jährige nach der auch in der Höhe verdienten Niederlage beim Rekordmeister.

In München habe seine Mannschaft "Lehrgeld gezahlt", erklärte Toppmöller. "Was absolut in Ordnung ist. Die Bayern waren sehr scharf!"

Als "Nackenschlag" wollte Mittelfeldspieler Ansgar Knauff (23) die enttäuschende Pleite aber nicht bezeichnen. "Was heißt Nackenschlag? Ich meine, die sind nicht ohne Grund auf dem ersten Platz. Es ist eine brutal starke Mannschaft."

Eine brutal starke Mannschaft wartet auf den Tabellendritten auch am kommenden Wochenende.

Bei der nächsten schwierigen Prüfung gegen Meister Bayer Leverkusen im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es für die Frankfurter nicht nur darum, Wiedergutmachung zu betreiben, sondern um wichtige Punkte für die Champions-League-Qualifikation.

"Wir haben eine Woche Zeit, uns vorzubereiten, und versuchen dann, zu Hause mit unseren Fans im Rücken wieder zu punkten", sagte Knauff. Dafür muss gegen Leverkusen aber eine deutliche Leistungssteigerung in allen Bereichen her.

Zu harmlos präsentierte sich die Eintracht in München in der Offensive, zu fehlerhaft in der Abwehr.