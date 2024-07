Nach Hiobsbotschaft: Eintracht-Neuzugang sorgt für freudige Überraschung

Die Atmosphäre lieferte ihm zumindest einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ihn in der kommenden Bundesliga-Spielzeit erwarten dürfte.

Diese sorgte dafür, dass der zunächst im vorläufigen EM-Kader der Schweizer Nati stehende 1,97-Meter-Hüne das Kontinental-Turnier verpasste. Zudem ging man nicht von einer Rückkehr vor dem kommenden August aus, was erheblichen Einfluss auf sein Mitwirken an der Saisonvorbereitung der SGE gehabt hätte.

Doch um möglichst schnell fit genug für potenzielle Einsatzminuten zu sein, bedarf es zwingend jeder Menge Trainingsarbeit in den Reihen der ersten Mannschaft unter der Leitung von Coach Dino Toppmöller (43). Allein deshalb hat Amenda ein ganz klares Ziel vor Augen.

Spätestens wenn die Eintracht am 22. Juli (bis zum 3. August) in Richtung USA zum Trainingslager losjettet, will der Jungspund vollends auskuriert sein und mit an Bord des Fliegers sitzen.