Kaputtes Tor und irre erste Halbzeit: Eintracht holt Punkt in Wolfsburg

Verrückte Situation gleich zu Beginn einer denkwürdigen ersten Halbzeit: Eintracht-Keeper Kevin Trapp war aufgefallen, dass der linke Pfosten seines Tores etwa zehn Zentimeter höher war als üblich - der Kasten steckte nicht richtig in der Verankerung. Es gab eine kurze Unterbrechung und nach ein paar Glimmzügen hatte der Nationaltorhüter die Sache schnell wieder gerichtet.

Plötzlich waren die Adlerträger aufgewacht und legten nach. Wieder bekam die Wolfsburger Defensive am eigenen Strafraum den Ball nicht geklärt, der vor die Füße von Evan N'Dicka fiel. Der Franzose fackelte nicht lange und drosch die Kugel trocken per Dropkick links oben in die Maschen: 2:1 für die Gäste (26.).

Jetzt war richtig Dampf in der Begegnung. Marmoush hatte den Ausgleich auf dem Fuß, als er erneut frei auf Trapp zulief und die Kugel am Keeper vorbeischob, aber Tuta klärte kurz vor der Linie (37.).

Kurz darauf kam Gerhardt nach einem Freistoß von Patrick Wimmer im Fünfer vor N'Dicka mit dem Kopf an den Ball und erzielte das 2:2 (43.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabine.