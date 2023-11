Nach kurioser Frage zu seinem Äußeren: Kevin Trapp postet wichtige Botschaft!

Nach einer kuriosen Reporter-Frage zu seinem Bart äußerte sich Eintracht Frankfurts Keeper Kevin Trapp nun noch einmal öffentlich mit einer wichtigen Botschaft.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Manchmal kracht es in Interviews unmittelbar nach einem Fußballspiel gewaltig zwischen Reportern und Kickern. An anderen Tagen läuft es ein wenig lockerer ab. Zweiteres war am vergangenen Donnerstag der Fall bei Eintracht Frankfurts Keeper Kevin Trapp, der sich nun noch einmal zu einer kuriosen Frage öffentlich äußerte.

Nach dem Conference League Auswärtssieg in Helsinki bekam Eintracht Frankfurts Keeper Kevin Trapp (33) eine ungewöhnliche Frage gestellt, auf die er nun noch einmal reagierte. © Screenshot/Instagram/kevintrapp Nach dem wichtigen 1:0-Auswärtssieg im finnischen Helsinki bei schweren Wetterbedingungen und der damit einhergehenden vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Phase in der Conference League hatte sich ein RTL-Reporter eine ganz besondere Frage überlegt. Schmunzeln musste Kevin Trapp (33) ebenso wie wahrscheinlich viele Zuschauer an den TV-Geräten, als der SGE-Torwart nämlich auf seinen neuen Schnurrbart angesprochen wurde. "Bleibt der Schnörres länger dran oder was sagt deine Verlobte dazu?", wollte man an dieser Stelle vom Nationaltorhüter wissen. Souverän reagierte Trapp bereits am Donnerstag auf die Nachfrage: "Sie musste zweimal gucken, ob ich es dann auch bin", berichtete er und ergänzte: "Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, gewöhne ich mich mehr dran. Schauen wir mal, wie lange er dran bleibt. Es ist ja für einen guten Zweck." Eintracht Frankfurt SGE-Kapitän Rode berichtet von wilder Europa-Nacht und Eklat um Ex-OB Feldmann Auf dem Jobportal LinkedIn legte Trappo, wie der Kicker von den Eintracht-Fans liebevoll genannt wird, nun noch einmal nach und ging vor allem auf den ernsten Hintergrund seiner Mund-Haarpracht ein.

Eintracht-Keeper Kevin Trapp freut sich über Aufmerksamkeit für besonderes Anliegen

Mit seinem Oberlippenbart möchte Kevin Trapp auf den sogenannten "Movember" aufmerksam machen. © Screenshot/Instagram/kevintrapp Für ihn selbst war die Frage nach seinem Bart, die wichtigste im ganzen Interview beginnt er sein Statement, denn je mehr darüber gesprochen werde, desto mehr Aufmerksamkeit erhält die Aktion, die er damit unterstützt. Die Rede ist, wie viele möglicherweise schon wissen, vom sogenannten "Movember" eine Kreuzung aus November und Moustache, dem englischen Wort für Schnurrbart. In jenem Monat soll mit dem Tragen eines Oberlippenbarts auf Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam gemacht werden und darauf, dass möglichst viele Männer zur Vorsorge gehen. "Es ist schön, dass der Bart zur Sprache kam, denn genau das soll er ja bewirken! Movember ist das Stichwort. Die Kampagne soll Aufmerksamkeit für Vorsorgeuntersuchungen bei Männern schaffen und dient daneben als Spendenaufruf für die Erforschung der entsprechenden Krankheiten. Denn einige Krankheiten sind auch schon in jüngeren Altersgruppen präsent. Wie unerwartet es einen treffen kann, habe ich in den letzten Jahren bei einigen Kollegen gemerkt", schreibt Trapp in seinem Posting. Eintracht Frankfurt Traumtor nach Becher-Schock: Chaïbi zaubert Eintracht Frankfurt in die nächste Runde! Anschließend fast er treffend zusammen: "Deshalb: Regelmäßige Vorsorge kann Leben retten!" Das komplette Frankfurter Torwartteam nehme aus diesem Grund am Movember teil. Ob er seinen aktuellen Schnauzbart vielleicht doch noch länger als nur den kompletten November tragen wird, wolle er zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Was genau seine Verlobte Izabel Goulart (39) jetzt von der Gesichtsbehaarung denkt, ließ er gekonnt offen.