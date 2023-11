Traumtor nach Becher-Schock: Chaïbi zaubert Eintracht Frankfurt in die nächste Runde!

Helsinki (Finnland) - Ein Schuss wie ein Pinselstrich! Danke eines sensationellen Traumtores von Farès Chaïbi und einer großen Portion Glück durfte sich Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend über einen knappen 1:0-Erfolg beim HJK Helsinki, der zugleich den sicheren Einzug in die Zwischenrunde der Europa Conference League bedeutete.

Matchwinner Farès Chaïbi (3.v.r.) wurde nach seinem Kunstschuss von den Kollegen geherzt. © Arne Dedert/dpa

Zunächst stand der Sport im kalten Finnland allerdings im Hintergrund. Erst verzögerte sich nämlich der Anpfiff wegen des Abbrennens von Pyrotechnik um einige Minuten und dann brannte einem Zuschauer auch noch eine Sicherung durch.



Vor der Ausführung einer HJK-Ecke von der linken Seite in der 28. Minute wurde Helsinki-Angreifer Santeri Hostikka von einem Becher getroffen, der vermutlich aus dem Auswärtsblock der mitgereisten Frankfurter geflogen kam.

Der französische Schiedsrichter Pierre Gaillouste unterbrach die Partie sofort und sicherte das Beweisstück, anschließend beriet er sich mit seinem Gespann über das weitere Vorgehen. Glücklicherweise konnte es nach einer deutlichen Durchsage des Stadionsprechers weitergehen.

Die SGE ließ sich von der Pause nicht beeindrucken, sondern antwortete umgehend mit der Führung auf das Fehlverhalten der eigenen Anhänger - und wie!

Chaïbi trieb den Ball über die linke Seite sowie das halbe Feld bis in die Gefahrenzone, stoppte an der Sechzehnerkante ab und schlenzte das Leder wunderschön und punktgenau in den rechten Knick (31.).