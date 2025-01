Nach Last-Minute-Schock: Eintracht-Star rechnet knallhart ab

Sinsheim/Frankfurt am Main - Nicht nur der Schock saß bei allen auf Seiten der Eintracht tief: Nach dem Last-Minute-Ausgleich zum 2:2-Endstand bei der TSG Hoffenheim rechnete vor allem einer knallhart ab - und spiegelte damit wohl auch die allgemeine Stimmung sehr gut wieder.

Adam Hlozek (22) netzte im allerletzten Moment zum 2:2-Endstand ein und schockte damit nicht nur die Eintracht, sondern auch rund 15.000 angereiste Auswärtsfans. © Daniel ROLAND / AFP

Direkt nach dem Abpfiff stellte sich Hugo Ekitké (22), der mit seinen beiden Treffern um ein Haar den wichtigen Auswärtssieg fix gemacht hätte, den Reportern von DAZN. "Es ist ein bisschen dumm, so einen Punkt zu verlieren", reagierte der junge Franzose schonungslos.

Damit sprach er vor allem auf die Schlussminuten inklusive der siebenminütigen Nachspielzeit an. In deren Verlauf hatten sich die Hessen von Kraichgauern, die aktuell lediglich kurz vor dem Relegationsplatz stehen, rigoros in die eigene Hälfte drängen lassen.

Adam Hlozek (22) besorgte schließlich nach zwei missglückten Anläufen (Lattentreffer zu Spielbeginn und Abseitstor in Durchgang zwei) den wohlverdienten Ausgleich für die TSG. Ekitké war es derweil nicht möglich, etwas Positives aus seiner persönlichen Leistung zu ziehen.

"Wenn wir nicht gewinnen, kann ich mich auch nicht über meine beiden Tore freuen", brachte es der 22-Jährige auf den Punkt. Mit seiner herben Enttäuschung war der nach dem Abgang von Omar Marmoush (25) mittlerweile zum Topstürmer der Eintracht avancierte Angreifer aber keinesfalls allein.

"Der Punkt tut weh", schloss sich auch SGE-Coach Dino Toppmöller (44) an. Er sah eine fahrige Leistung seines Teams, dass es trotz Comeback-Qualitäten infolge des ersten Ausgleichs durch Gift Orban (65. Minute) nicht schaffte, den glücklichen Sieg mit nach Hause zu nehmen.