Nach Paris-Wechsel: Ex-SGE-Stürmer Kolo Muani mit irrer Interview-Ankündigung!

Paris/Frankfurt am Main - Mit einem Trainingsstreik erzwang Randal Kolo Muani (24) seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt nach Paris. Nun äußert sich der Topstürmer im Interview seines neuen Klubs.

"Ich bin sehr glücklich, sehr stolz, hier zu sein", sagte der Franzose nun: PSG sei ein Klub, den er schon als Kind unterstützt habe: "Es ist meine Heimatstadt, deswegen wollte ich alles tun, was ich konnte, um hierherzukommen. Es ist immer schön, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu versuchen, mit dem Klub, den man liebt, so weit wie möglich zu kommen."

Nach der Länderspielpause könnte der Stürmer im Heimspiel am 15. September gegen Nizza erstmals für Paris auflaufen. "Ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, auf den Platz zu gehen und in dem Trikot zu spielen", sagte er. Sein Verhalten, um den Wechsel gewissermaßen zu erzwingen, bleibt trotzdem fraglich.