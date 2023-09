Meinung zum Kolo-Muani-Irrsinn: Eintracht zeigt geldgeilem Fußball den Mittelfinger!

Frankfurt am Main - Randal Kolo Muani (24) wechselte am Deadline Day doch noch zu Paris Saint-Germain. Berater-Possen, ein Spielerstreik und ein erst im letzten Moment angemessenes Angebot des Scheichklubs machten den Deal möglich. Die Eintracht zeigte dem modernen, geldgeilen Fußball dennoch den Stinkefinger - darüber freut sich auch TAG24-Redakteur Angelo Cali .

Randal Kolo Muani (24) spielt ab sofort nicht mehr für Eintracht Frankfurt, sondern geht für Paris Saint-Germain auf Torejagd. © Arne Dedert/dpa

Markus Krösche (42) hatte es zum Einstieg bei der SGE alles andere als leicht. Von RB Leipzig und somit dem ach so verhassten Konstrukt gekommen, sollte er die Transfergeschicke eines waschechten Traditionsvereins mit durchaus schwieriger Fanszene managen.

Nach der am gestrigen Freitag abgelaufenen Sommer-Transferperiode wird man dem gebürtigen Hannoveraner in Frankfurt wohl bald ein Denkmal setzen wollen.

Denn er blieb lange hart - selbst angesichts eines 90-Millionen-Angebots für einen Kicker, der bei seinem Antritt in der Mainmetropole nur Kennern der Szene ein Begriff war und der zum Beginn der Saison 2022/23 wohl nur von dem träumte, was er in den darauffolgenden Monaten zustande brachte.

Der Eintracht-Boss forderte beharrlich 100 Millionen Euro für seinen Schützling und blockte sämtliche Offerten, die diesem Wunsch nicht entsprachen. Dass sich das ein Verein wie die Diva vom Main erlauben kann, ist neben den jüngsten Erfolgen auch der mitunter daraus resultierenden Selbstwahrnehmung geschuldet.

Dass der zwischenzeitlich nach Paris geflohene Str(e)iker Kolo Muani wieder in die Spur hätte finden, schon bald wieder für die Adlerträger auf Torejagd gehen und letztlich vielleicht für neue Erfolge sorgen können, wäre trotz der zerfahrenen Situation nicht unmöglich gewesen.