Nach Paukenschlag-Aus: Holt Eintracht Frankfurt einen "verlorenen Sohn" zurück?

Denn auch abseits des Platzes hat sich dieser in der Zwischenzeit einen Namen gemacht. Nach seinem Karriereende war er unter anderem Chef-Scout beim FC Bayern und dann ab 2023 als Leiter für Lizenzfußball und Fußball-Kooperationen in Hoffenheim angestellt.

Somit wird der seit 2021 mehr oder minder vakante Posten von Bruno Hübner (63) bei der Eintracht endlich wieder ausgefüllt. So werde auch Schwegler bei Spielen mit auf der Bank sitzen und im allgemeinen Betrieb ganz nah an der Seite der Spieler agieren.

Dass die Wiedervereinigung fast schon nur eine Frage der Zeit war, zeigen auch private Aspekte. So stammt die Gattin Schweglers aus Frankfurt, beide haben noch immer eine Wohnung in der Bankenstadt - die in Zukunft wohl auch wieder öfter in Anspruch genommen wird.