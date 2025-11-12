Nächster Ausfall: Eintracht-Profi muss vom Nationalteam abreisen

Frankfurt am Main - Nach Can Uzun (20) muss Eintracht Frankfurt möglicherweise den nächsten Ausfall eines absoluten Leistungsträgers verkraften.

SGE-Mittelfeldkicker Hugo Larsson (21) droht dem hessischen Bundesligisten vorerst auszufallen. © Andreas Solaro/AFP

Hugo Larsson (21) musste am Dienstagabend aus dem Teamhotel der schwedischen Nationalmannschaft im spanischen Marbella abreisen.

Wie der schwedische Fußball-Verband bekannt gab, hat sich der 21-Jährige eine Verletzung zugezogen.

"Nach der anschließenden medizinischen Untersuchung steht der Mittelfeldspieler weder für das Spiel am Samstag gegen die Schweiz noch für die Begegnung am Dienstag gegen Slowenien zur Verfügung und wird daher die Mannschaft verlassen, um seine Reha bei seinem Verein fortzusetzen", so der Wortlaut der Pressemitteilung.