Nächster Ausfall: Eintracht-Profi muss vom Nationalteam abreisen
Frankfurt am Main - Nach Can Uzun (20) muss Eintracht Frankfurt möglicherweise den nächsten Ausfall eines absoluten Leistungsträgers verkraften.
Hugo Larsson (21) musste am Dienstagabend aus dem Teamhotel der schwedischen Nationalmannschaft im spanischen Marbella abreisen.
Wie der schwedische Fußball-Verband bekannt gab, hat sich der 21-Jährige eine Verletzung zugezogen.
"Nach der anschließenden medizinischen Untersuchung steht der Mittelfeldspieler weder für das Spiel am Samstag gegen die Schweiz noch für die Begegnung am Dienstag gegen Slowenien zur Verfügung und wird daher die Mannschaft verlassen, um seine Reha bei seinem Verein fortzusetzen", so der Wortlaut der Pressemitteilung.
Wie schwer die Verletzung letztlich ist und ob die Eintracht noch auf einen Einsatz im nächsten Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (22. November, 18.30 Uhr/Sky) hoffen kann, stellt sich erst heraus, sobald der Leistungsträger von den Frankfurtern Mannschaftsärzten durchgecheckt wurde.
Titelfoto: Andreas Solaro/AFP