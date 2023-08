Nationalstürmer zur Eintracht: Was ist dran am Füllkrug-Gerücht?

Frankfurt am Main/Bremen - Weiterhin ist ein Verbleib von Star-Stürmer Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt nicht gesichert. Die Zeichen stehen wohl eher auf Abschied.

So langsam wird das Angebot an adäquaten Stürmern also knapp. Und da kommt nach dem ebenfalls schon länger am Main gehandelten Hugo Ekitiké (21) von PSG eben auch Nationalspieler und Torschützenkönig Niclas Füllkrug ins Spiel.

Wie dem auch sei: Sollten die Adlerträger ihren Torgaranten verlieren, der auch im ersten Saisonspiel gegen Darmstadt 98 traf und für den knappen 1:0-Sieg sorgte, dann soll auf jeden Fall eine Alternative für die Sturmspitze her.

Niclas Füllkrug (30) und Werder Bremen sollen sich über einen neuen, verbesserten Vertrag einig sein. Dieser soll aber erst nach dem Ende der Transferperiode unterzeichnet werden. © Carmen Jaspersen/dpa

So berichtet "Bild", dass man seitens der Frankfurter die Fühler nach dem 30-Jährigen ausgestreckt habe. Allerdings berichtet das Blatt weiter, dass es auch hier Unstimmigkeiten wegen der Ablöse gebe: Die SGE will zehn Millionen Euro plus Bonus zahlen, Werder fordert das Doppelte.

Eine offizielle Stellungnahme zu der Personalie gibt es natürlich von beiden Seiten nicht. Der für gewöhnlich sehr gut informierte "Sport1"-Journalist und Eintracht-Insider Christopher Michel twitterte allerdings, Füllkrug sei "aktuell kein konkretes Thema" in Frankfurt.

Das muss jetzt aber auch nicht heißen, dass sich Sport-Vorstand Markus Krösche (42) und Co. überhaupt nicht mit dem Bremer beschäftigen. So könnte das Ganze "konkret" werden, wenn Kolo Muani tatsächlich gehen sollte und auch noch jede Menge Millionen in die Kasse der Frankfurter spülen würde.

Werder und Füllkrug selbst schließen außerdem einen Wechsel zu einem anderen Verein noch in diesem Sommer auch explizit nicht aus.

Wie unter anderem "Bild" und die in Sachen Werder immer bestens informierte "Deichstube" wissen, hat man sich an der Weser auf einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen geeinigt - Füllkrugs aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2025.

Allerdings sollen die Unterschriften erst am 2. September daruntergesetzt werden; einen Tag nach dem Ende der Transferperiode. Es bleibt also weiter spannend im Personalkarussell.