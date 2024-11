Nicht nur ein Tor, sondern ein Kunstwerk! Marmoush zaubert Eintracht zum Sieg

Frankfurt am Main - Allmählich gehen einem die Superlative für ihn aus. In einer umkämpften Europa-League-Ligapartie gegen Slavia Prag war ein Mal mehr ER der entscheidende Faktor: Omar Marmoush! Der Topstürmer zauberte Eintracht Frankfurt letztlich zum denkbar knappen 1:0 (0:0)-Sieg.

Arthur Theate (r.) durfte nach zwei Platzverweisen in Liga und Pokal in der Europa League endlich mal wieder für die Eintracht ran. © Thomas Frey/dpa

Mehr als eine Halbzeit war die mittlerweile vierte Partie der Ligarunde eher zäh und von vielen Nickligkeiten geprägt. Zudem gelang es dem Europa-League-Sieger von 2022 nahezu kaum entscheidend vor des Gegners Tor aufzutauchen.

In Spielminute 53 dann die - durchaus überraschende - Wende. Zunächst preschte Marmoush zentral auf den Prager Kasten zu, nahm dann aber eine ungeschickte Zweikampfführung von Gegenspieler Igoh Ogbu dankend an.

Auch dem Freistoß widmete sich der Ägypter, so wie er es bereits beim Kantersieg gegen den VfL Bochum (7:2) getan hatte.

Den Standard von der Strafraumkante setzte Angreifer Marmoush derart gefühlvoll in den Knick, dass das Leder von der Unterkante des Querbalkens ins Netz donnerte.

Slavia-Keeper Antonin Kinsky machte sich derweil gar nicht erst die Mühe, sich in Bewegung zu setzen. Und auch die Mauer konnte in diesem Fall so hoch springen wie sie wollte.