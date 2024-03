Pressekonferenz der besonderen Art: Zukunft von Eintracht-Legende endlich klar?

Frankfurt am Main - Es war eine Hiobsbotschaft für die gesamte Eintracht-Familie : Sebastian Rode (33) kämpft erneut mit heftigen Kniebeschwerden und könnte den Rest seiner Abschiedssaison verletzt verpassen. Im Rahmen einer Medienrunde gab der SGE-Kapitän am heutigen Dienstag eine aktuelle Wasserstandsmeldung ab.

"Der Operateur hat gesagt, wenn es gut läuft, hätte er keine Bedenken, wenn es am Ende dreimal 90 Minuten werden, ohne dass mir das Knie um die Ohren fliegt". Dennoch sei es auch für den Mediziner erfreulich, dass nach dem Saisonende die aktive Karriere von "Seppl" Rode ende.

Die Fans der SGE kennen ihren Capitano jedoch als Kämpfer. Und so will er alles daran setzen, zumindest am letzten Spieltag gegen RB Leipzig auf dem Platz zu stehen - zumindest so lange es "die sportlichen Umstände" hergeben.

Auch erste Pläne für die Zeit nach der aktiven Laufbahn gibt es. So wolle Rode erstmal ein Sabbatjahr nehmen, ehe er sich auf neue Aufgaben konzentriert.