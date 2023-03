Kolo Muanis Marktwert ist explodiert! Eintracht-Star bald unbezahlbar?

Mit dieser Entwicklung hatte in Frankfurt sicherlich niemand gerechnet. So hatte es vor der Saison doch eher den Anschein gehabt, dass der zweite Neuzugang Lucas Alario (30) oder der Europa-League-Held Rafael Borré den Stammplatz im Sturmzentrum einnehmen wird.

Als Kolo Muani im Juli 2022 an den Main wechselte, wurde sein Marktwert auf 16 Millionen Euro taxiert. Im September waren es bereits 20 Millionen. Mitte November folgte eine weitere Steigerung auf 30 Millionen und dann - nach der WM in Katar - ein Marktwert von 37 Millionen Euro, der jetzt eben noch einmal deutlich angehoben wurde.

So hat das Portal transfermarkt.de den Schätzwert für den Nationalspieler Frankreichs jetzt noch einmal drastisch angehoben: von 37 Millionen Ende Dezember 2022 auf 65 Millionen Euro - Tendenz steigend. So teuer war in den Reihen der SGE noch kein Spieler!

Im WM-Halbfinale gegen Marokko erzielte Randal Kolo Muani sein erstes Tor für Frankreich. © Robert Michael/dpa

Der 24-Jährige schoss bisher elf Tore in der Liga, legte zwölf weitere auf und ist damit der zurzeit beste Scorer in der deutschen Eliteklasse. Das und seine auch in der Champions League ansprechenden Vorstellungen (zwei Tore) sind sicher Gründe für seinen gestiegenen Wert und das Interesse internationaler Spitzenvereine.

Einen noch größeren Einfluss dürften allerdings seine Leistungen im französischen Nationalteam haben. Zur Weltmeisterschaft durfte er nur, weil sich Leipzigs Christopher Nkunku (25) zuvor verletzt hatte.

In Halbfinale und Finale eingewechselt glänzte Kolo Muani dann mit einem Tor und einer Vorlage. Bei den beiden jüngsten Siegen der Équipe tricolore in der EM-Qualifikation (4:0 gegen die Niederlande und 1:0 in Irland) stand er von Anfang an auf dem Platz und erntete viel Lob - unter anderem von Superstar Kylian Mbappé (24).

Jetzt befindet sich Randal Kolo Muani selbst auf dem Weg zum Superstar und der Schritt zu einem der Topklubs in Europa ist nur eine Frage der Zeit. Glücklicherweise hat ihn Eintracht Frankfurt mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2027 ausgestattet.