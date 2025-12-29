Rekord-Abgang! Eintracht Frankfurt schnappt sich Zweitliga-Toptorjäger

Frankfurt (Main) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Zweitliga-Shootingstar Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg verpflichtet. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 2031, wie die Eintracht mitteilte.

Kometenhafter Aufstieg für Younes Ebnoutalib (22): Innerhalb von einem Jahr geht es von der Regionalliga in die Champions League. © Harald Tittel/dpa

Zur Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben. Spekuliert wurde zuletzt über eine Summe von rund acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Stürmer ist damit der Rekord-Abgang in der Vereinsgeschichte der SVE.

Ebnoutalib spielte vor gut einem Jahr noch in der Regionalliga für den FC Gießen. Im vergangenen Winter wechselte er für gerade einmal rund 50.000 Euro nach Elversberg und entwickelte sich dort in der laufenden Zweitliga-Saison zum Senkrechtstarter.

Der Deutsch-Marokkaner führt die Torschützenliste mit zwölf Treffern an und hat großen Anteil daran, dass die SVE nach der Hinserie den zweiten Platz hinter Spitzenreiter FC Schalke 04 belegt.

"Younes ist ein sehr torgefährlicher Spieler mit einer sehr guten Physis. In den letzten Monaten konnte er in Elversberg die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen, die wir weiter gemeinsam vorantreiben möchten", sagte Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche (45) über den gebürtigen Frankfurter.

"Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten schnell helfen kann, zumal er alle athletischen Voraussetzungen mitbringt."