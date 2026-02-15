Personalnot in der Eintracht-Defensive: Auch Kristensen fällt verletzt aus!
Von Eric Dobias
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Defensivspieler Rasmus Kristensen (28) verzichten.
Der 28 Jahre alte Däne hat sich beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen, teilte der hessische Bundesligist auf seiner Webseite mit.
Die Verletzung mache "weitere Untersuchungen erforderlich", hieß es vom Verein.
Für die Frankfurter bedeutet der Ausfall von Kristensen eine weitere Schwächung der Abwehr, in der auch Linksverteidiger Arthur Theate (25) bis Ende März nicht zur Verfügung steht.
Der Belgier hatte in der Vorwoche im Training eine Knieverletzung erlitten.
Leichte Entwarnung bei Arnaud Kalimuendo
Leichte Entwarnung gab es dagegen bei Stürmer Arnaud Kalimuendo (24), der gegen Mönchengladbach wegen einer Schulterverletzung bereits nach einer Viertelstunde vom Feld musste.
Die Blessur sei nicht schwerwiegend und ein langfristiger Ausfall "derzeit nicht zu erwarten", so die Eintracht.
Titelfoto: Marc Schütter/dpa