Personalnot in der Eintracht-Defensive: Auch Kristensen fällt verletzt aus!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Defensivspieler Rasmus Kristensen (28) verzichten.

Rasmus Kristensen (r.) war nach seiner Verletzung in der Halbzeit der Partie gegen Mönchengladbach in der Kabine geblieben. © Marc Schütter/dpa

Der 28 Jahre alte Däne hat sich beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen, teilte der hessische Bundesligist auf seiner Webseite mit.

Die Verletzung mache "weitere Untersuchungen erforderlich", hieß es vom Verein.

Für die Frankfurter bedeutet der Ausfall von Kristensen eine weitere Schwächung der Abwehr, in der auch Linksverteidiger Arthur Theate (25) bis Ende März nicht zur Verfügung steht.

Der Belgier hatte in der Vorwoche im Training eine Knieverletzung erlitten.