Eintracht-Kicker wie ausgewechselt: Was Riera schon jetzt komplett umgekrempelt hat

Frankfurt am Main - Der erste Sieg nach langer Durststrecke! Bei Eintracht Frankfurts 3:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach wurden schon jetzt klare Muster erkennbar. Was Neu-Coach Riera vollends verändert hat.

Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Albert Riera (43) konnte sein Team schon nach kurzer Zeit verbessern. © Marc Schüler/dpa

Bereits im zweiten Spiel unter Albert Riera (43) zeigten die SGE-Profis ein nahezu komplett transformiertes Gesicht auf einer Seite des Feldes.

Denn: Kassierte die Eintracht vor dem Amtsantritt des Spaniers noch in fünf Bundesliga-Partien am Stück mindestens drei Gegentore, so steht die Abwehr inzwischen deutlich stabiler.

"Ein Spiel zu null haben wir heute endlich geschafft. Ich will, dass meine Spieler genau wissen, was sie mit und ohne Ball machen sollen. Es geht darum, die Fehler im Spiel zu reduzieren", erklärte Riera nach dem Gladbach-Heimsieg.

Auch Sportvorstand Markus Krösche (45) hebt die plötzliche Lust aufs Verteidigen hervor, die man zuvor überhaupt nicht mehr wahrnehmen konnte: "In der zweiten Hälfte haben wir es gut verteidigt. Es war wichtig, auch mal zu null zu spielen. Wir haben eine ganz andere Boxverteidigung gehabt, eine andere Verteidigungsmentalität gezeigt."