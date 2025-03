Rekord geknackt: Er ist jetzt der schnellste Bundesliga-Spieler aller Zeiten!

Frankfurt am Main/Bochum - Eintracht Frankfurts Youngster Jean-Mattéo Bahoya (19) hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt.

Beim zwischenzeitlich kurz vor dem Abbruch stehenden 3:1-Auswärtssieg seiner Adlerträger in Bochum erreichte Bahoya laut der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Fabel-Wert von 37,16 km/h - die schnellste je gemessene Geschwindigkeit eines Spielers in der Bundesliga!

Am Sonntag durfte er nun auch in der Bundesliga seine Tor-Premiere feiern und knackte darüber hinaus besagten Spitzenwert in Sachen Top-Speed - ein echter Senkrechtstarter also, der in der Crunchtime der Saison jetzt Frankfurts großer Trumpf werden könnte.