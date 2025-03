Nach Beinahe-Abbruch: Kaua Santos hält Eintracht-Sieg in Bochum fest

Bochum/Frankfurt am Main - Nach Fan-Ärger konnten die Bundesligapartie von Eintracht Frankfurt beim VfL Bochum erst mit einer Verspätung von rund 50 Minuten angepfiffen werden. Schlussend lich konnten sich die Gäste mit 3:1 (2:0) durchsetzen. Bester Mann auf dem Platz: Eintracht-Keeper Kaua Santos!

Auf der Anzeigetafel wurden die Gästefans dazu aufgerufen, das Fluchttor wieder freizumachen. Zunächst hatte das aber keine Wirkung. © Anke Wälischmiller/dpa

Was war zunächst das Problem? Die Auswärtsfans hatten in ihrer Kurve wie üblich jede Menge Banner aufgehängt. Allerdings sei dadurch ein Fluchttor versperrt worden.

Jetzt musste diplomatisch vorgegangen werden, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Ordner winkten Eintracht-Kapitän Robin Koch herbei und es begann eine rege Diskussion mit den Fans.

Doch zunächst schien keine Lösung in Sicht. Also schickte Schiedsrichter Felix Zwayer die Spieler erst einmal wieder in die Kabine.

Aber weiterhin zeigten sich die Anhänger uneinsichtig. Nach einer guten halben Stunde gab es die Ansage, dass eine Spielabsage drohe und damit die drei Punkte kampflos in Bochum verbleiben würden.

Daraufhin begab sich Sportvorstand Markus Krösche in die Fankurve. Das alles zeigte schließlich Wirkung und das betreffende Banner wurde endlich entfernt. Teile der Ultras verließen dann das Stadion.