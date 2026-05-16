Riera-Aus bei der Eintracht? Krösche zögerlich, Fans mit klarer Botschaft

Frankfurt am Main - Sportvorstand Markus Krösche (45) hat die Zukunft von Trainer Albert Riera (44) bei Eintracht Frankfurt weiter offen gelassen.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (l.) wollte sich nach dem letzten Saisonspiel nicht in die Karten schauen lassen, was die Zukunft von Trainer Albert Reira (r.) angeht. (Archivbild) © Marc Schüler/dpa

"Ich werde heute mit Ihnen nicht über Personalien sprechen", antwortete Krösche bei Sky auf die Frage, ob das 2:2 gegen den VfB Stuttgart am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga das letzte Spiel von Riera als Coach der Eintracht gewesen sei.

Krösche wolle zunächst alles "sacken" lassen. "Und dann werden wir natürlich in die Analyse gehen. Das ist ja auch ganz klar. Und dann schauen wir mal, wie wir es angehen", erklärte der 45-Jährige.

Die Fans jedenfalls haben mit Riera schon abgeschlossen. Die Frankfurter Anhänger rollten zum Ende des Spiels ein Banner mit den Worten "Nada de gracias, Alberto" aus.

Das bedeutet übersetzt so viel wie "Danke für Nichts, Alberto." Er akzeptiere die Kritik, sagte Riera. "Wenn man nicht gewinnt, ist man nicht gut genug."