Warum kassiert Eintracht Frankfurt ständig drei Gegentore?
Frankfurt am Main - Jede Woche Abwehr-Drama! Eintracht Frankfurt kassierte in den letzten fünf Bundesliga-Partien immer mindestens drei Gegentore. Was sind die Gründe für die eklatante Defensivschwäche der SGE?
Auch gegen Bayer Leverkusen fing sich die Frankfurter Eintracht am Samstag wieder drei Hütten und schraubte ihr Gegentor-Konto damit auf insgesamt 45 hoch - schlechteste Abwehr der Bundesliga!
Das ist kein Ausrutscher mehr. Das ist ein Alarmzustand, der wohl Europa kostet!
Bis zuletzt wurde die eklatante Defensivschwäche immer wieder auf das zu offensive System von inzwischen Ex-Trainer Dino Toppmöller (45) geschoben. Doch ist es wirklich so einfach?
Die Antwort auf diese Frage lautet - Nein!
Denn auch unter Interimstrainer Dennis Schmitt (32), der das Team generell etwas tiefer agieren ließ, brach die Gegentor-Flut nicht ab.
Vielmehr sind die Spieler gefragt, ihre ganz persönlichen Leistungen einmal zu hinterfragen. Immer wieder patzten eigentliche Leistungsträger wie Robin Koch (29) oder Nnamdi Collins (22) mit individuellen Fehlern, die direkt bestraft wurden. In der Abwehrreihe um die Genannten sowie Arthur Theate (25) und Nathaniel Brown (22) fehlt zu oft die Abstimmung, zu groß sind die Abstände, zu schwach das Abwehrverhalten.
Eintracht Frankfurter unterdurchschnittlich bei wichtigen Zweikampfwerten
Stichwort Abwehrverhalten: Die SGE liegt laut "Kicker" unter dem Bundesliga-Durchschnitt in Sachen gewonnene Zweikämpfe: 48 % (Liga-Schnitt 50 %) und bei gewonnenen Luftzweikämpfen: 44 % (Liga-Schnitt 50 %).
Ein Fakt, der nicht unbedingt auf eine hoch stehende Kette, sondern eher auf fehlende Bissigkeit schließen lässt.
Für die Flanken-Anfälligkeit bei hohen Bällen sind außerdem beide Torhüter, Michael Zetterer (30) und Kauã Santos (22) mit in die Verantwortung zu nehmen, die alles andere als sattelfest wirken und damit auch ihren Nebenleuten keinerlei Sicherheit geben können, wie es einst ein Kevin Trapp (35) konnte.
Und zu guter Letzt muss auch über die unausgewogene Kaderplanung von Sportboss Markus Krösche (45) diskutiert werden. Es fehlt gerade in der Verteidigung und im defensiven Mittelfeld Qualität und Tiefe.
Frankfurt knickt ein, sobald es wehtut. Die Moral, einst Markenzeichen, ist nahezu unsichtbar. Statt Adler-Mentalität gilt immer mehr Selbstvermarktung. Hier muss Krösche dringend aufpassen, nicht nur Entwicklungspotenzial, sondern auch Persönlichkeit einzukaufen. Vielleicht kann ja Neu-Trainer Albert Riera (43) mit seinem spanischen Feuer für eine 180-Grad-Wende sorgen - es wird auf jeden Fall kein leichtes Unterfangen.
