Warum kassiert Eintracht Frankfurt ständig drei Gegentore?

Frankfurt am Main - Jede Woche Abwehr-Drama! Eintracht Frankfurt kassierte in den letzten fünf Bundesliga-Partien immer mindestens drei Gegentore . Was sind die Gründe für die eklatante Defensivschwäche der SGE?

Nach dem 1:3 am Samstag gegen Bayer Leverkusen war den Frankfurter Spielern die Enttäuschung über die nächste Schlappe anzusehen. Wieder schluckte man drei Gegentore. © Marc Schüler/dpa

Auch gegen Bayer Leverkusen fing sich die Frankfurter Eintracht am Samstag wieder drei Hütten und schraubte ihr Gegentor-Konto damit auf insgesamt 45 hoch - schlechteste Abwehr der Bundesliga!

Das ist kein Ausrutscher mehr. Das ist ein Alarmzustand, der wohl Europa kostet!

Bis zuletzt wurde die eklatante Defensivschwäche immer wieder auf das zu offensive System von inzwischen Ex-Trainer Dino Toppmöller (45) geschoben. Doch ist es wirklich so einfach?

Die Antwort auf diese Frage lautet - Nein!

Denn auch unter Interimstrainer Dennis Schmitt (32), der das Team generell etwas tiefer agieren ließ, brach die Gegentor-Flut nicht ab.

Vielmehr sind die Spieler gefragt, ihre ganz persönlichen Leistungen einmal zu hinterfragen. Immer wieder patzten eigentliche Leistungsträger wie Robin Koch (29) oder Nnamdi Collins (22) mit individuellen Fehlern, die direkt bestraft wurden. In der Abwehrreihe um die Genannten sowie Arthur Theate (25) und Nathaniel Brown (22) fehlt zu oft die Abstimmung, zu groß sind die Abstände, zu schwach das Abwehrverhalten.