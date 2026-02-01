"Beschissen": Götze spricht vor Riera-Start bei Frankfurt Klartext
Von Maximilian Wendl
Frankfurt am Main - Mario Götze (33) machte sich erst gar nicht die Mühe, die Situation schönzureden. "Beschissen" fühle es sich an, sagte der Mittelfeld-Routinier von Eintracht Frankfurt nach dem achten sieglosen Spiel nacheinander.
"Jeder ist enttäuscht, wenn wir die Spiele verlieren - gerade in der letzten Zeit. Und dann noch die Art und Weise", sagte der Ex-Weltmeister nach seinem 100. Spiel in der Fußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt.
Vor allem in der ersten Halbzeit fehlten Zuordnung, Mut und ein klarer Plan. Der neue Trainer und Hoffnungsträger Albert Riera (43) soll die Schwachstellen in Angriff nehmen, Aufgaben hat er zuhauf. Zum elften Mal in dieser Bundesliga-Saison kassierten die Hessen beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen drei oder mehr Gegentore.
Die anfälligste Defensive der Bundesliga hinterließ auch gegen die Werkself keinen guten Eindruck. Und sie bremste sich nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit durch die Gelb-Rote Karte von Ellyes Skhiri (30) selbst aus.
"Das hat natürlich etwas mit Selbstverständnis und Selbstvertrauen zu tun", sagte Sportvorstand Markus Krösche (45) zu den immer wiederkehrenden Patzern im Abwehrverbund. "Wenn wir das Jahr 2026 isoliert betrachten, gab es immer wieder Rückschläge und Nackenschläge. Eine junge Mannschaft verliert dann ihre Selbstsicherheit und macht auch im Entscheidungsverhalten Fehler."
Das letzte Mal jubeln durfte die Eintracht am 13. Dezember 2025 beim 1:0 gegen Augsburg. Neben der Flut an Gegentoren (insgesamt 45) bereitet dem Club auch die Formschwäche mehrerer Leistungsträger Sorgen.
Eintracht Frankfurt hofft auf den Neustart mit Trainer Albert Riera
"Wir brauchen in der Mannschaft jetzt einen Cut, wir müssen die letzten Wochen ein wenig beiseitelegen, den Kopf freibekommen - natürlich mit den Impulsen vom neuen Trainer", sagte Kapitän Robin Koch (29) dem ZDF. Dem Abwehrchef war kurz nach dem Seitenwechsel der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelungen.
Riera übernimmt am Montag von Interimstrainer Dennis Schmitt (32). Seine Bundesliga-Premiere feiert der Spanier, der aus Slowenien von NK Celje an den Main kommt, am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin.
"Das Entscheidende ist, dass wir die Vergangenheit jetzt abhaken", sagte Krösche. "Wir haben viele Themen, an denen wir jetzt arbeiten müssen." Ihm ist es wichtig, dass Riera "so ein bisschen die Überzeugung wieder reinbekommt in die Gruppe".
Dabei soll der 43-Jährige keine Scheu vor großen Namen haben, meinte Krösche. "Es geht genau darum, dass wir uns jetzt alle überprüfen. Was die Spielerseite angeht, was das Training angeht, dafür ist der Trainer verantwortlich." Eine Personaldiskussion wolle er selbst jedoch nicht aufmachen.
