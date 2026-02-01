"Beschissen": Götze spricht vor Riera-Start bei Frankfurt Klartext

Frankfurt am Main - Mario Götze (33) machte sich erst gar nicht die Mühe, die Situation schönzureden. "Beschissen" fühle es sich an, sagte der Mittelfeld-Routinier von Eintracht Frankfurt nach dem achten sieglosen Spiel nacheinander.

Nach rund 70 Minuten hatte Mario Götze (33) beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen das Feld verlassen. © Marc Schüler/dpa

"Jeder ist enttäuscht, wenn wir die Spiele verlieren - gerade in der letzten Zeit. Und dann noch die Art und Weise", sagte der Ex-Weltmeister nach seinem 100. Spiel in der Fußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt.

Vor allem in der ersten Halbzeit fehlten Zuordnung, Mut und ein klarer Plan. Der neue Trainer und Hoffnungsträger Albert Riera (43) soll die Schwachstellen in Angriff nehmen, Aufgaben hat er zuhauf. Zum elften Mal in dieser Bundesliga-Saison kassierten die Hessen beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen drei oder mehr Gegentore.

Die anfälligste Defensive der Bundesliga hinterließ auch gegen die Werkself keinen guten Eindruck. Und sie bremste sich nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit durch die Gelb-Rote Karte von Ellyes Skhiri (30) selbst aus.

"Das hat natürlich etwas mit Selbstverständnis und Selbstvertrauen zu tun", sagte Sportvorstand Markus Krösche (45) zu den immer wiederkehrenden Patzern im Abwehrverbund. "Wenn wir das Jahr 2026 isoliert betrachten, gab es immer wieder Rückschläge und Nackenschläge. Eine junge Mannschaft verliert dann ihre Selbstsicherheit und macht auch im Entscheidungsverhalten Fehler."

Das letzte Mal jubeln durfte die Eintracht am 13. Dezember 2025 beim 1:0 gegen Augsburg. Neben der Flut an Gegentoren (insgesamt 45) bereitet dem Club auch die Formschwäche mehrerer Leistungsträger Sorgen.