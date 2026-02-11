SGE-Boss Krösche wirft sich vor Mannschaft und überrascht mit gewagter Saison-Prognose

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt befindet sich weiterhin in einer sportlichen Abwärtsspirale, doch SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) glaubt an sein Team, gibt sich kämpferisch und trifft eine mittlerweile durchaus gewagte Aussage hinsichtlich der Saisonziele.

Sportboss Markus Krösche (45) glaubt, dass die Frankfurter Eintracht das Ruder noch einmal herumreißen kann. © Marcus Brandt/dpa

Auch unter Neu-Coach Albert Riera (43) schaffte es die Eintracht in der Bundesliga gegen Union Berlin (1:1) nicht, einen Sieg einzufahren.

Damit bleibt man seit neun Pflichtspielen ohne Dreier - eine Durststrecke, die sich inzwischen über zwei Monate zieht und alle Saisonziele in weite Ferne rücken lässt.

Dem will sich Krösche gegenüber "Bild" aber mal so gar nicht anschließen. "Mir wird aktuell zu sehr so getan, als wäre diese Saison schon fast vorbei und wir würden hier nur etwas zu Ende spielen. Das ist fahrlässig und für mich nicht akzeptabel. Wir schenken diese Saison definitiv nicht ab. Davon sind wir und davon ist auch diese Mannschaft meilenweit entfernt", stellte der SGE-Sportboss klar.

Der 45-Jährige stellte sich aktiv vor sein Team und schätzte die Talfahrt persönlich so ein: "Natürlich kommen wir aus einer schwierigen Phase. Trotzdem ist es immer noch ein Team, das zu großen Teilen letztes Jahr Dritter wurde. Ich lasse es nicht zu, dass dieser Mannschaft jetzt die nötige Qualität und vor allem die Mentalität abgesprochen wird."