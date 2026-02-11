SGE-Boss Krösche wirft sich vor Mannschaft und überrascht mit gewagter Saison-Prognose
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt befindet sich weiterhin in einer sportlichen Abwärtsspirale, doch SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) glaubt an sein Team, gibt sich kämpferisch und trifft eine mittlerweile durchaus gewagte Aussage hinsichtlich der Saisonziele.
Auch unter Neu-Coach Albert Riera (43) schaffte es die Eintracht in der Bundesliga gegen Union Berlin (1:1) nicht, einen Sieg einzufahren.
Damit bleibt man seit neun Pflichtspielen ohne Dreier - eine Durststrecke, die sich inzwischen über zwei Monate zieht und alle Saisonziele in weite Ferne rücken lässt.
Dem will sich Krösche gegenüber "Bild" aber mal so gar nicht anschließen. "Mir wird aktuell zu sehr so getan, als wäre diese Saison schon fast vorbei und wir würden hier nur etwas zu Ende spielen. Das ist fahrlässig und für mich nicht akzeptabel. Wir schenken diese Saison definitiv nicht ab. Davon sind wir und davon ist auch diese Mannschaft meilenweit entfernt", stellte der SGE-Sportboss klar.
Der 45-Jährige stellte sich aktiv vor sein Team und schätzte die Talfahrt persönlich so ein: "Natürlich kommen wir aus einer schwierigen Phase. Trotzdem ist es immer noch ein Team, das zu großen Teilen letztes Jahr Dritter wurde. Ich lasse es nicht zu, dass dieser Mannschaft jetzt die nötige Qualität und vor allem die Mentalität abgesprochen wird."
Markus Krösche ist sich sicher: Eintracht Frankfurt schafft Europa
Doch genau an diesen Attributen haperte es in den vergangenen Monaten gewaltig. Die Kaderkonstellation darf man hier also durchaus offen infrage stellen.
Bei seiner Einschätzung in Sachen Qualität sollte man außerdem bedenken, dass die Frankfurter einen Abgang von Ausnahmestürmer Hugo Ekitiké (23) natürlich nicht eins zu eins ersetzen konnten.
Zudem klafft durch Kevin Trapps (35) Wechsel nach Paris eine riesige Lücke in Sachen Führungsqualität, die man offensichtlich massiv unterschätzt hat.
"Wir werden unsere Saisonziele nicht aufgeben. Ich bin mir sicher, dass wir auch nächstes Jahr wieder international spielen", erklärte Krösche weiter.
Eine gewagte These, wenn man auf die Tabelle schaut. Die SGE trennen vom sechsten Platz, der für die wenig prestigeträchtige Conference League, ausreichen würde, jetzt schon acht Punkte. Die Leverkusener, die dort rangieren, haben sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, könnten den Abstand also noch vergrößern.
Möglicherweise berechtigt dieses Jahr auch der siebte Platz zur Qualifikation für Europa. Hierfür müssten allerdings der DFB-Pokal oder die UEFA-Jahreswertung zugunsten der Adlerträger verlaufen, wovon man erst einmal nicht ausgehen sollte.
