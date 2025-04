Rückschlag für Eintracht-Keeper Trapp: Darum steht er gegen Werder nicht im Tor

Frankfurt am Main - Für Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp (34) kommt die Partie bei Werder Bremen noch zu früh.

Kevin Trapp plagen immer noch Probleme mit dem Schienbein. Auch im Spiel bei Werder Bremen wird der 34-Jährige passen müssen. © Swen Pförtner/dpa

"Sein Schienbein macht ihm noch Probleme. Für das Spiel ist er raus. Kauã Santos wird im Tor stehen", sagte Coach Dino Toppmöller (44) vor der Bundesligapartie bei den Norddeutschen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Auch Flügelspieler Ansgar Knauff (23) ist nach seiner Verletzung aus dem Stuttgart-Spiel noch nicht wieder fit.

Wie er das auffangen will, ließ Toppmöller offen. "Es gibt mehrere Ideen."

"Möglich sind ein paar Verschiebungen oder vielleicht ändern wir auch was am System. Wir haben uns was Gutes einfallen lassen", sagte der 44-Jährige.