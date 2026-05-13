Scharfe Kritik an WM-Aus für Eintracht Frankfurts Hugo Larsson

Frankfurt am Main - "Diese Entscheidung ist nicht nur unverständlich, sondern aus unserer Sicht schlicht falsch und sportlich nicht zu erklären" - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) übt scharfe Kritik am WM-Aus für Hugo Larsson (21).

Mittelfeldspieler Hugo Larsson (21) gehört seit der Saison 2023/24 zum Kader von Eintracht Frankfurt. © Uwe Anspach/dpa

"Hugo hat sich in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau entwickelt, konstant Leistung gebracht und zählt zu den absoluten Schlüsselspielern unserer Mannschaft", begründete Krösche sein Unverständnis für die Ausbootung von Larsson durch den schwedischen Nationaltrainer Graham Potter (50).

Der Mittelfeldspieler wurde nicht in das WM-Aufgebot seines Heimatlands aufgenommen, wie am Dienstag bekannt wurde.

"34 Pflichtspiele in dieser Saison sprechen eine eindeutige Sprache. Wer solche Leistungen ignoriert, sendet das falsche Signal an jeden Profi, der sich Woche für Woche alles erarbeitet. Für uns ist klar: Hugo hätte die Nominierung mehr als verdient gehabt", bekräftigte der 45-jährige Eintracht-Boss.

Larsson selbst war bereits am Montag von Potter über das Aus für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko informiert worden.