12.05.2026 12:49 Eintracht sucht Riera-Nachfolger: Das sind die heißesten Kandidaten!

Trainer Albert Riera wird Eintracht Frankfurt wohl zum Saisonende verlassen. Auf der Liste möglicher Nachfolger sind jetzt diese neuen Namen aufgetaucht.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Dass die Ära Albert Riera (44) als Trainer von Eintracht Frankfurt nach nur vier Monaten zum Saisonende vorzeitig enden wird, gilt als so gut wie sicher. Auf der langen Liste möglicher Nachfolger sind nun erneut neue Namen aufgetaucht.

Für Albert Riera (44) ist die Zeit als Trainer von Eintracht Frankfurt höchstwahrscheinlich nach dieser Saison beendet. © Florian Wiegand/dpa Kürzlich war bereits der ehemalige Hoffenheimer Spieler Matthias Jaissle (38) ins Gespräch gebracht worden, der zurzeit in Saudi-Arabien bei Al-Ahli Erfolge feiert und zuvor mit RB Salzburg zwei österreichische Meisterschaften und einen Pokal einfahren konnte. Bei den Fans der Adlerträger hoch im Kurs stehen hingegen die ehemaligen Eintracht-Trainer Adi Hütter (56, vereinslos) und Oliver Glasner (51), der zum Ende der Saison bei Crystal Palace in der Premier League aufhören wird. Eine Rückkehr an den Main gilt aber bei beiden als sehr unwahrscheinlich.

Kürzlich wurde Matthias Jaissle (38) - hier noch während seiner erfolgreichen Zeit bei RB Salzburg - als Riera-Nachfolger ins Gespräch gebracht. © Krugfoto/APA/dpa

Oliver Glasner (51) hört nach der Saison als Trainer bei Crystal Palace auf, will aber wohl in der Premier League bleiben. © Lisa Gugliemi/PA Wire/dpa

Adi Hütter (46) trainierte zuletzt die AS Monaco und ist seit über einem halben Jahr vereinslos. © Armando Franca/AP/dpa

Neu in der Verlosung sind Kjetil Knutsen und Jacob Neestrup

Neu in der Diskussion sind der Norweger Kjetil Knutsen (57) und der Däne Jacob Neestrup (38), die jetzt die "Bild" ins Spiel bringt. Knutsen ist seit 2019 in Norwegen beim FK Bodø/Glimt tätig, mit dem er viermal Meister und einmal Pokalsieger wurde. Er besitzt aber noch einen Vertrag bis 2029, es würde also eine Ablöse für ihn fällig. Neestrup holte als Trainer des FC Kopenhagen, den er seit 2022 trainierte, 2023 und 2025 das Double in Dänemark. In dieser Saison dümpelt der Hauptstadtklub allerdings im Mittelfeld herum und der 38-Jährige durfte Ende März seinen Hut nehmen.

Kjetil Knutsen (57) ist seit 2019 in Norwegen beim FK Bodø/Glimt tätig, mit dem er viermal Meister und einmal Pokalsieger wurde. © Fabrizio Carabelli/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa

Jacob Neestrup (38) durfte Ende März beim FC Kopenhagen seinen Hut nehmen. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Ein alter Bekannter und drei Bundesliga-Neulinge

Nach seinem Rauswurf bei Fenerbahçe ist auch Domenico Tedesco (40) wieder auf dem Markt. © Darko Bandic/AP/dpa Zudem wäre Domenico Tedesco (40), der nach dem 0:3-Debakel gegen Galatasaray Istanbul vor zweieinhalb Wochen bei Fenerbahçe herausflog, jetzt auf dem Markt. Zuvor hatte Tedesco die belgische Nationalmannschaft trainiert und durch seine Stationen beim FC Schalke 04 und RB Leipzig verfügt der 40-Jährige über viel Erfahrung als Bundesliga-Coach. Laut "Bild" soll Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) zudem drei erfolgreiche Jungtrainer auf dem Schirm haben: Tonda Eckert (33), Danny Röhl (37) und Tobias Strobl (38). Eckert ist vor ein paar Monaten beim FC Southampton in der Championship - der zweithöchsten englischen Spielklasse - vom U21- zum Cheftrainer befördert worden und hat noch gute Chancen auf den Wiederaufstieg in die Premier League.

Tonda Eckert (33) könnte mit dem FC Southampton in die Premier League aufsteigen. © John Walton/PA Wire/dpa

Danny Röhl (37, l.) gehörte früher zum Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt trainiert er den schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. © Federica Gambarini/dpa

Tobias Strobl (38) spielte lange Zeit mit dem SC Verl um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. © Julius Frick/dpa