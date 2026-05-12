Eintracht sucht Riera-Nachfolger: Das sind die heißesten Kandidaten!
Frankfurt am Main - Dass die Ära Albert Riera (44) als Trainer von Eintracht Frankfurt nach nur vier Monaten zum Saisonende vorzeitig enden wird, gilt als so gut wie sicher. Auf der langen Liste möglicher Nachfolger sind nun erneut neue Namen aufgetaucht.
Kürzlich war bereits der ehemalige Hoffenheimer Spieler Matthias Jaissle (38) ins Gespräch gebracht worden, der zurzeit in Saudi-Arabien bei Al-Ahli Erfolge feiert und zuvor mit RB Salzburg zwei österreichische Meisterschaften und einen Pokal einfahren konnte.
Bei den Fans der Adlerträger hoch im Kurs stehen hingegen die ehemaligen Eintracht-Trainer Adi Hütter (56, vereinslos) und Oliver Glasner (51), der zum Ende der Saison bei Crystal Palace in der Premier League aufhören wird.
Eine Rückkehr an den Main gilt aber bei beiden als sehr unwahrscheinlich.
Neu in der Verlosung sind Kjetil Knutsen und Jacob Neestrup
Neu in der Diskussion sind der Norweger Kjetil Knutsen (57) und der Däne Jacob Neestrup (38), die jetzt die "Bild" ins Spiel bringt. Knutsen ist seit 2019 in Norwegen beim FK Bodø/Glimt tätig, mit dem er viermal Meister und einmal Pokalsieger wurde. Er besitzt aber noch einen Vertrag bis 2029, es würde also eine Ablöse für ihn fällig.
Neestrup holte als Trainer des FC Kopenhagen, den er seit 2022 trainierte, 2023 und 2025 das Double in Dänemark. In dieser Saison dümpelt der Hauptstadtklub allerdings im Mittelfeld herum und der 38-Jährige durfte Ende März seinen Hut nehmen.
Ein alter Bekannter und drei Bundesliga-Neulinge
Zudem wäre Domenico Tedesco (40), der nach dem 0:3-Debakel gegen Galatasaray Istanbul vor zweieinhalb Wochen bei Fenerbahçe herausflog, jetzt auf dem Markt. Zuvor hatte Tedesco die belgische Nationalmannschaft trainiert und durch seine Stationen beim FC Schalke 04 und RB Leipzig verfügt der 40-Jährige über viel Erfahrung als Bundesliga-Coach.
Laut "Bild" soll Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) zudem drei erfolgreiche Jungtrainer auf dem Schirm haben: Tonda Eckert (33), Danny Röhl (37) und Tobias Strobl (38).
Eckert ist vor ein paar Monaten beim FC Southampton in der Championship - der zweithöchsten englischen Spielklasse - vom U21- zum Cheftrainer befördert worden und hat noch gute Chancen auf den Wiederaufstieg in die Premier League.
Röhl, der früher zum Trainerstab der Nationalmannschaft gehörte, führte Sheffield Wednesday 2024 in die Championship und schaffte mit dem Aufsteiger souverän den Klassenerhalt. Im vergangenen Sommer wechselte er zum schottischen Spitzenklub Glasgow Rangers, mit denen er in der Meisterrunde steht und erstmals seit 2021 wieder den Titel holen könnte.
Strobel, 186 Einsätze in der Bundesliga unter anderem für Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg, trainierte zuletzt drei Jahre lang erfolgreich die zweite Mannschaft des FCA, wechselte im Sommer zum SC Verl in die 3. Liga, wo er lange Zeit um den Aufstieg mitspielte.
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