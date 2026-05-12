Bitterer WM-Nackenschlag für Hugo Larsson: Eintracht-Star "am Boden zerstört"

Frankfurt am Main - Die Fußball-WM im Sommer wirft ihre Schatten bereits voraus, auch Hugo Larsson (21) von Eintracht Frankfurt dürfte sich wohl beste Chancen auf eine Teilnahme ausgerechnet haben. Doch daraus wird nichts.

Diese Nachricht ist so kurz vor der WM ein harter Schlag: Hugo Larsson (21) von Eintracht Frankfurt wird die Endrunde verpassen. © Harry Langer/dpa

Wie das schwedische Portal "fotbollskanalen.se" berichtet, hat Schwedens Nationaltrainer Graham Potter (50) den Mittelfeldspieler am Montag über seine getroffene Entscheidung in Kenntnis gesetzt - am Tag vor der offiziellen Kaderbekanntgabe.

Bitter: Für Larsson fällt der Traum, bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada aufzulaufen, ins Wasser! Das 26-köpfige Aufgebot ist vom Verband am Dienstagnachmittag veröffentlicht worden.

Laut dem Bericht soll der 21-Jährige, der unter Janne Andersson (63) im Januar 2023 sein Debüt im Dress seines Heimatlandes gegeben hatte, einem Insider zufolge "komplett am Boden zerstört" sein.

Trotz der Tatsache, dass er schon in den Playoffs zur Qualifikation für die Endrunde unter Potter keine größere Rolle gespielt hatte, kommt das WM-Aus für viele doch durchaus überraschend - vor allem für Larsson selbst.