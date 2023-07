Schluss in Saudi-Arabien: Jetzt ist Ex-Eintrachtler Amin Younes arbeitslos

Frankfurt am Main/Düsseldorf/Dammam - Während die saudi-arabische Pro League gerade mit den Öl-Millionen der Scheichs ordentlich aufrüstet, ist für Amin Younes (29) die Episode am Persischen Golf bei Al-Ettifaq FC schon wieder beendet.

Mit diesen Stars wird Younes nun also nicht mehr zusammenspielen. Ohnehin stand der Wechsel zu den Saudis unter keinem guten Stern.

"Wie den Medien derzeit täglich zu entnehmen ist, befindet sich der Verein bzw. die ganze Liga aktuell in der kompletten Umstrukturierung und auch ich habe mich dazu entschieden, ab sofort wieder nach einem neuen Abenteuer zu suchen", führte Younes weiter aus.

"Nach eineinhalb Jahren haben wir im freundschaftlichen Einvernehmen entschieden, von nun an getrennte Wege zu gehen", schreibt der achtfache deutsche Nationalspieler und ehemalige Kicker von Eintracht Frankfurt in seinem Instagram-Account .

Eintracht Frankfurt hatte den Offensivallrounder 2020 für zwei Jahre von der SSC Neapel ausgeliehen. Zunächst konnte Younes überzeugen, schaffte sogar nach vier Jahren die Rückkehr in die Nationalmannschaft und die Hessen dachten über eine feste Verpflichtung nach.

Nach einer durchwachsenen Rückrunde wurde er in der folgenden Saison zum FC Utrecht in den Niederlanden verliehen. In der Eredivisie absolvierte er - auch verletzungsbedingt - lediglich zehn Einsätze von der Bank.

Jetzt steht der als schwierig angesehene Spieler also mal wieder ohne Vertrag da.

"Ich werde mich nun in meiner Heimat in Düsseldorf bei der Familie fit halten und dann werden wir sehen, wann und wo demnächst das nächste Abenteuer beginnt", schreibt Younes auf Instagram.

Gerüchte über interessierte Vereine sind allerdings noch nicht bekannt.