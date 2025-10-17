Schwere Krawalle befürchtet: Eintracht Frankfurt muss ohne Fans in Neapel spielen

Neapel/Frankfurt am Main - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat einen Antrag von Eintracht Frankfurt auf eine Verlegung der brisanten Champions-League-Partie bei der SSC Neapel an einen neutralen Ort nach Angaben des Bundesligisten abgelehnt.

Bereits 2023 war es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Fans des SSC Neapel und Anhängern von Eintracht Frankfurt gekommen. © Salvatore Laporta/AP/dpa

"Somit wird die Partie am 4. November wie vorgesehen in Neapel und ohne Eintracht-Fans stattfinden", teilte der Bundesligist mit.

Der Verkauf von Eintrittskarten an in Frankfurt wohnhafte Fans war von der zuständigen Präfektur vor einigen Wochen untersagt worden.

Die Eintracht hatte daraufhin Anfang Oktober unter Verweis auf sicherheitstechnische und organisatorische Mängel am Standort Neapel einen Antrag bei der UEFA eingereicht, das Spiel an einen neutralen Ort zu verlegen oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen.

Die Frankfurter äußerten wiederholt Unverständnis an der Entscheidung, keine Gästefans zuzulassen.