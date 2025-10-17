Schwere Krawalle befürchtet: Eintracht Frankfurt muss ohne Fans in Neapel spielen
Von Christian Johner
Neapel/Frankfurt am Main - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat einen Antrag von Eintracht Frankfurt auf eine Verlegung der brisanten Champions-League-Partie bei der SSC Neapel an einen neutralen Ort nach Angaben des Bundesligisten abgelehnt.
"Somit wird die Partie am 4. November wie vorgesehen in Neapel und ohne Eintracht-Fans stattfinden", teilte der Bundesligist mit.
Der Verkauf von Eintrittskarten an in Frankfurt wohnhafte Fans war von der zuständigen Präfektur vor einigen Wochen untersagt worden.
Die Eintracht hatte daraufhin Anfang Oktober unter Verweis auf sicherheitstechnische und organisatorische Mängel am Standort Neapel einen Antrag bei der UEFA eingereicht, das Spiel an einen neutralen Ort zu verlegen oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen.
Die Frankfurter äußerten wiederholt Unverständnis an der Entscheidung, keine Gästefans zuzulassen.
Heftige Auseinandersetzungen zwischen Eintracht-Ultras und Napoli-Anhängern vor zwei Jahren
"Der völlig unterschiedliche Umgang der teilnehmenden Länder und Nationalverbände mit Hochrisiko-Spielen an den jeweiligen Standorten ist mittlerweile zu einem echten Problem für die europäische Fan-Kultur und die Integrität der europäischen Klubwettbewerbe geworden", erklärte Vorstandsmitglied Philipp Reschke.
Es könne nicht sein, dass mit den Gästefans trotz "identischer Vorauslage und Gefährdung" komplett unterschiedlich umgegangen werde.
Die Maßnahme, Eintracht-Fans auszuschließen, war nach Angaben von Neapels Präfekt Michele di Bari auf Grundlage der Stellungnahme des Polizeipräsidiums und in Übereinstimmung mit den Entscheidungen des Provinzkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit getroffen worden. Es sei davon auszugehen, dass aufgrund der Rivalität beider Fan-Lager besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssten, hieß es.
Beim Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse im März 2023 war es in Frankfurt zu schweren Ausschreitungen zwischen den Fans gekommen. Beim Rückspiel in Neapel kam es ebenfalls zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Eintracht-Ultras, Napoli-Anhängern und Polizisten.
Titelfoto: Salvatore Laporta/AP/dpa