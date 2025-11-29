Sturm-Misere bei der Eintracht: Drei heiße Eisen für einen Winter-Transfer!

Frankfurt am Main - Die Situation im Sturm bei Eintracht Frankfurt zwingt die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) zum Handeln während des Winter-Transferfensters. Heißester Kandidat soll jetzt wieder der 22-jährige Däne William Osula von Newcastle United sein.

Der Däne William Osula (22) von Newcastle United gilt zurzeit als der heißeste Kandidat für eine Neuverpflichtung im Winter bei Eintracht Frankfurt. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Das berichtet unter anderem "Sky Sport". Demnach sei der 15-fache dänische U21-Auswahlspieler (acht Tore) mit seiner Situation bei den "Magpies" nicht sonderlich zufrieden, bei denen er zumeist von der Bank kommt.

Der Sturm-Kollege von Nick Woltemade (23) kommt in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze, in dem ihm drei Tore und ein Assist gelangen.

Laut "Sky Sport" soll Frankfurt bereits erneut Newcastle kontaktiert haben. Schon seit dem vergangenen Sommer besteht bei den Hessen reges Interesse an dem Dänen.

Auch Osula könne sich eine Veränderung demnach sehr gut vorstellen, berichtet die "Bild". Er würde zudem momentan ausschließlich zur SGE wechseln wollen. Zeitnah wolle man deshalb bei den Hessen mit Newcastle über die genauen Modalitäten eines Transfers sprechen.