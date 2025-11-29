Sturm-Misere bei der Eintracht: Drei heiße Eisen für einen Winter-Transfer!
Frankfurt am Main - Die Situation im Sturm bei Eintracht Frankfurt zwingt die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) zum Handeln während des Winter-Transferfensters. Heißester Kandidat soll jetzt wieder der 22-jährige Däne William Osula von Newcastle United sein.
Das berichtet unter anderem "Sky Sport". Demnach sei der 15-fache dänische U21-Auswahlspieler (acht Tore) mit seiner Situation bei den "Magpies" nicht sonderlich zufrieden, bei denen er zumeist von der Bank kommt.
Der Sturm-Kollege von Nick Woltemade (23) kommt in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze, in dem ihm drei Tore und ein Assist gelangen.
Laut "Sky Sport" soll Frankfurt bereits erneut Newcastle kontaktiert haben. Schon seit dem vergangenen Sommer besteht bei den Hessen reges Interesse an dem Dänen.
Auch Osula könne sich eine Veränderung demnach sehr gut vorstellen, berichtet die "Bild". Er würde zudem momentan ausschließlich zur SGE wechseln wollen. Zeitnah wolle man deshalb bei den Hessen mit Newcastle über die genauen Modalitäten eines Transfers sprechen.
Auch Younes Ebnoutalib und Niclas Füllkrug sollen ein Thema bei Eintracht Frankfurt sein
Osula wechselte schon in der Jugend vom FC Kopenhagen zu Sheffield United. Im Sommer 2024 ging es dann für eine Ablösesumme von rund zwölf Millionen Euro weiter nach Newcastle, wo sich der 1,91 Meter große Mittelstürmer bislang im mit Stars gespickten Kader nicht durchsetzen konnte.
Der Marktwert des 22-Jährigen beträgt 15 Millionen Euro, einen Vertrag hat er bis 2029. Einmal mehr müsste die Eintracht wohl eine Summe über 20 Millionen Euro für einen noch nicht fertigen Spieler zahlen. Zuletzt nicht funktioniert hatte dies bislang bei Elye Wahi (22).
Der Franzose könnte im Winter die Frankfurter verlassen, genauso wie der ebenfalls zurzeit keine Rolle spielende Michy Batshuayi (32). Dann wäre allerdings die Auswahl im Sturm extrem knapp; vor allem, weil nicht klar ist, ob der verletzte Torjäger Jonathan Burkardt (25) nach der kurzen Winterpause wieder einsetzbar ist.
Deshalb könnte sich die SGE möglicherweise noch nach einem zweiten Winterzugang in der Offensive umsehen. Neben Elversbergs Zehn-Tore-Mann Younes Ebnoutalib (22) wird in diesem Zusammenhang laut "Bild" auch Niclas Füllkrug (32) von West Ham United genannt.
Titelfoto: Bild-Montage: Uwe Anspach/dpa, Owen Humphreys/PA Wire/dpa, Jordan Pettitt/PA Wire/dpa, Harald Tittel/dpa