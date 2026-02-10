Sechser-Not in Frankfurt: Eintracht zündet Turbo im Poker um Hertha-Wunderkind

Frankfurt am Main - Sechser dringend gesucht! Eintracht Frankfurt macht im Kampf um Supertalent Kennet Eichhorn (16) mächtig Dampf und intensiviert seine Bemühungen hinsichtlich eines Sommer-Wechsels.

Hertha-Shootingstar Kennet Eichhorn (16) steht auf dem Einkaufszettel von Eintracht Frankfurt ganz oben. © David Inderlied/dpa

Dass die SGE unbedingt einen neuen defensiven Mittelfeldakteur benötigt, wurde in den letzten Monaten mehr als deutlich.

Auf der Suche nach einem echten Staubsauger vor der Abwehr, der noch dazu spielerische Akzente setzen soll, haben die Frankfurter nun wohl ihre Wunschlösung gefunden.

Der "Bild" zufolge sollen Sportvorstand Markus Krösche (45) und Co. ihre Verhandlungen um Ausnahmekicker Kennet Eichhorn von Hertha BSC Berlin mit Vollgas anschieben.

Schon im letzten Sommer waren die Adlerträger kurz davor, Eichhorn an den Main zu lotsen. Dieses Vorhaben soll jetzt in der kommenden Transferphase ein erfolgreiches Ende finden.

Der Kontakt mit dem Umfeld sowie der Familie des 16-Jährigen besteht demnach schon länger und ist auch nie abgerissen.