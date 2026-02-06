Last-Minute-Transfer bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main - Am Deadline Day ist ja bekanntlich nichts mehr passiert bei Eintracht Frankfurt . Jetzt gibt es aber doch noch einen Last-Minute-Transfer bei den Hessen.

Frankfurts Jessic Ngankam (25) wechselt auf Leihbasis zum Wolfsberger AC in die österreichische Bundesliga. © Jan Woitas/dpa

Denn Stürmer Jessic Ngankam (25) wird an den österreichischen Pokalsieger Wolfsberger AC verliehen, wie der hessische Fußball-Bundesligist mitteilte.

In Österreich beginnt die Liga erst wieder an diesem Wochenende und anders als in den meisten europäischen Ländern hat dort das Winter-Transferfenster noch bis zum Freitag geöffnet.

Der Grund für den Wechsel des fünffachen deutschen U21-Nationalspielers nach Kärnten ist einleuchtend: Beim WAC hat sich Routinier Markus Pink (34) im Training verletzt und wird für mehrere Wochen ausfallen.

Der Stürmer ist mit seinen sechs Saisontoren neben Spielmacher Dejan Zukic (24) bester Torschütze der Wölfe und wird ihnen beim Kampf um eine Teilnahme an der Meisterrunde, bei der in Österreich Meister und die Teilnehmer an den europäischen Wettbewerben ausgespielt werden, schmerzlich fehlen.

So läuft es in dieser Saison beim amtierenden Pokalsieger nicht wirklich rund. Am vergangenen Wochenende schied man nach einem knappen 0:1 gegen Red Bull Salzburg aus dem Pokal aus, in der Bundesliga ist man nur Achter, zwei Punkte hinter dem sechsten Platz, der zu Meisterrunde berechtigt.