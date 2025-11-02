Schiri im Visier! Eintracht-Coach Toppmöller: "Definitiv nicht hinnehmbar"

Frankfurt am Main - Es läuft nicht bei Eintracht Frankfurt . Gegen den 1. FC Heidenheim wäre ein Dreier eigentlich Pflicht gewesen, am Ende hat es nur zu einem Remis gereicht . Dino Toppmöller (44) übt Kritik, Can Uzun (19) bereitet Sorgen.

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller (44, r.) war mit der Entscheidung von Schiedsrichter Christian Dingert (45. M.) nicht einverstanden. © imago/Jan Huebner

"Es ist in den letzten Wochen tatsächlich so, dass die eine oder andere Entscheidung gegen uns ausfällt. Das will ich und das dürfen wir nicht mehr akzeptieren", verschaffte der Übungsleiter der Frankfurter nach dem Schlusspfiff seinem Frust bei "Sky" Luft. "Das ist definitiv nicht hinnehmbar."

Die Szene, die Toppmöller zu der deutlichen Kritik an Schiedsrichter Christian Dingert (45) veranlasste, ereignete sich in der 23. Minute. Nach Ecke von Ritsu Doan (27) traf Elye Wahi (22), der für Jonathan Burkardt in die Startelf gerückt war, per Hacke.

Das Problem: Bevor der Ball über die Linie segelte, hatte der Unparteiische die Partie unterbrochen. Gesehen hatte Dingert ein vermeintliches Foulspiel von Arthur Theate (25) am Heidenheimer Patrick Mainka (30) - eine sehr fragwürdige Einschätzung.

"Ich glaube nicht, dass es so klar ein Foul war. Mein Gegenspieler Robin Koch hat einen guten Laufweg, dass ich durch die ganze Masse muss. Da kann man schon sagen, dass wir Glück hatten", räumte selbst Mainka mit Blick auf die Szene ein.

Für Toppmöller stand fest: "Am Ende ist es ein ganz anderes Spiel, wenn wir in Führung gehen." Auch für Wahi hätte der Treffer zu einem Knotenlöser werden können. Der Stürmer konnte seit seinem Wechsel für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille an den Main Anfang des Jahres den Erwartungen nicht einmal ansatzweise gerecht werden.