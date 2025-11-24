Eintracht-Coach Toppmöller will gegen Bergamo "großen Schritt" machen, warnt allerdings auch

Frankfurt am Main - Der Sieg beim 1. FC Köln in der Bundesliga war wichtig, wenn auch unnötig knapp. Lange Zeit zum Durchschnaufen hat die Frankfurter Eintracht jedoch nicht, am Mittwoch steht die Königsklasse auf dem Programm.

Dino Toppmöller (45) und seine Mannschaft sind am Mittwochabend in der Champions League gegen Atalanta Bergamo gefordert. © Harry Langer/dpa

Nach dem torlosen Remis gegen die SSC Neapel soll der positive Trend nach den vernichtenden Pleiten in der Champions League gegen Atalanta Bergamo unbedingt weiter fortgesetzt werden. Gespielt wird im Stadtwald, der Anstoß findet um 21 Uhr statt.

"Mit einem Sieg gegen Bergamo könnten wir einen großen Schritt machen", erklärte Übungsleiter Dino Toppmöller (45) im Vorfeld des Kräftemessens im Interview gegenüber dem Fachmagazin "kicker".

Die Auslosung der Königsklasse habe dem Verein zwar ein "knackiges Programm" beschert, man sich bislang jedoch "eine ordentliche Ausgangsbasis" erarbeitet, um in die Playoffs kommen zu können.

Dafür müssen die weiteren Ergebnisse stimmen.

Mit vier Zählern aus vier von acht Partien rangiert Frankfurt nach dem Unentschieden gegen Neapel, einem 5:1-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul sowie zwei 1:5-Pleiten gegen Atlético Madrid und den FC Liverpool zwar aktuell nur auf Rang 23, großes Kopfzerbrechen bereitet das Toppmöller allerdings nicht. "Ich gehe davon aus, dass zehn oder elf Punkte reichen könnten."

Es gilt deshalb: Das Aufeinandertreffen mit Bergamo könnte zum Schlüsselspiel werden! Am 9. Dezember gastiert die Eintracht beim FC Barcelona, am 21. Januar bei Qarabağ Ağdam, ehe es am 28. Januar gegen Tottenham Hotspur geht.