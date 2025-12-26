Eintracht-Präsident Beck über eine erneute Kandidatur: "Habe mich mit meiner Familie beraten"

Frankfurt am Main - Noch ist die nächste Präsidentenwahl bei Eintracht Frankfurt eine Weile hin. Für Mathias Beck (54) steht aber trotzdem schon fest, dass er sich zur Wiederwahl stellen wird - trotz Gerüchten um Gegenkandidaten.

Mathias Beck (54) will im Jahr 2027 wieder antreten! © Arne Dedert/dpa

Er will 2027 auf der Mitgliederversammlung zur Wiederwahl antreten, sagte er gegenüber "Bild".

"Ich habe mich mit meiner Familie beraten, das Präsidium und den Verwaltungsrat dazu gefragt. Alle haben mir ausnahmslos geraten, das früh zu entscheiden und bekanntzugeben." Das tue er.

"Letztlich liegt mir Eintracht Frankfurt sehr am Herzen. Es ist eine riesige Aufgabe, die aber auch riesige Freude macht. Ich kenne inzwischen die Strukturen, weiß, wo wir ansetzen müssen", so Beck zur getroffenen Entscheidung. "Ich habe so viel angefangen, das möchte ich gerne weiterführen."

Er blickt dabei auch überaus gelassen auf Gerüchte, dass die Ultras der Eintracht einen eigenen Kandidaten aufstellen könnten.