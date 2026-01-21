Knockout in Baku! Frankfurt fliegt gegen Qarabağ aus Champions League

Baku (Aserbaidschan) - Es ist unfassbar! Die Frankfurter Eintracht hat erneut drei Gegentreffer kassiert und sich mit einer 2:3-Niederlage gegen Qarabağ Ağdam vorzeitig aus dem Rennen um die Playoffs der Champions League verabschiedet.

Aus und vorbei! Der Traum vom Weiterkommen in der Champions League ist für Eintracht Frankfurt endgültig ausgeträumt. © IMAGO/HMB-Media

Alle Fans, die es mit der Eintracht halten, mussten am Mittwochabend in der Königsklasse wie so oft in den vergangenen Wochen ein zum Kopfschütteln einladendes Wechselbad der Gefühle durchleben.

Can Uzun und Fares Chaibi hatten einen frühen Rückstand im Tofik-Bakhramov-Stadion in Baku gedreht, der Showdown am achten und letzten Spieltag der Ligaphase vor heimischer Kulisse im Deutsche Bank Park gegen Tottenham schien bereits zum Greifen nah. Es folgten zwei brutale Nackenschläge - und der endgültige Knockout.

Völlig euphorisiert vom Treffer zum 2:1 nur drei Minuten zuvor durch Chaibi, der in der 77. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven behalten hatte, waren die Defensivakteure für einen Augenblick nicht bei der Sache, was von Camilo Duran, der bereits in der vierten Minute zur 1:0-Führung der Hausherren getroffen hatte, bestraft wurde.

Marko Jankovic hatte fein links in den Strafraum durchgesteckt, Elvin Jafarguliyev das Auge für den in der Mitte mitgelaufenen Duran, der in der 80. Minute nur den Fuß hinhalten musste. Für Arthur Theate und Co. war das alles viel zu schnell gegangen.

Und es sollte noch schlimmer kommen! Durch den 2:2-Ausgleich und die damit verbundene Tabellensituation musste die Truppe von Interimstrainer Dennis Schmitt auf den dritten Treffer spielen. Statt dem Bundesligisten netzte jedoch der vermeintliche Außenseiter: In der vierten Minute der Nachspielzeit war es Bahlul Mustafazada, der zum 3:2 traf.