SGE will Transfer von 17-Jährigem um jeden Preis fixieren, doch es gibt ein gewaltiges Problem!

Frankfurt am Main - Er ist eines der größten Talente des europäischen Fußballs! Eintracht Frankfurt arbeitet weiter mit Hochdruck an einem Transfer von Lucas Bergvall (17). Dabei kristallisiert sich jedoch immer mehr ein gewisses spanisches Problem heraus.

Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio soll aber selbst die 8,5-Millionen-Offerte der SGE dem möglicherweise abgebenden Schweden-Klub Djurgardens IF nicht genug sein. Demnach hoffen deren Verantwortliche auf eine Ablösesumme im Bereich zwischen zehn und elf Millionen Euro. Di Marzios Aussagen , dass Bergvall nur zum FC Barcelona oder Borussia Dortmund wechseln wird, sind hingegen mittlerweile hinfällig.

Wenn die Eintracht das schwedische Wunderkind Lucas Bergvall verpflichten könnte, wäre dies ein massives Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche (43) muss noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um Lucas Bergvall am Ende nach Frankfurt zu lotsen. © Arne Dedert/dpa

Im Sky-Transferupdate erwähnte Reporter Florian Plettenberg am Montagabend, dass man aufseiten der Eintracht bereits Gespräche mit Bergvall sowie dessen Familie geführt habe. Frankfurt hat also weiterhin gute Chancen, das heiß umworbene Mega-Talent an den Main zu lotsen und das, wäre ein absoluter Wechsel-Hammer!

Das wohl größte Problem bei der Causa ist und bleibt indes der FC Barcelona, der laut Transfer-Guru Fabrizio Romano dem hessischen Bundesligisten zuvorkommen will.

Der spanische Top-Verein habe sogar schon eine neue Gesprächsrunde angesetzt und möchte Bergvall unbedingt von einem Wechsel im Sommer überzeugen.

Letztlich liegt die Entscheidung auch an Bergvall selbst, der abschätzen muss, ob er den extrem großen Sprung zu einem Weltklub wie Barcelona schon jetzt drauf hat, oder ob er vorher einen Zwischenschritt in die Mainmetropole gehen will.