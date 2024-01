Transferexperte enthüllt wahren Wechselplan: Mega-Talent kommt wohl nicht zur SGE!

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (43, Foto) kämpft darum, Lucas Bergvall zu verpflichten. Die Konkurrenz ist allerdings extrem hochkarätig. © Arne Dedert/dpa

"Wenn es nicht Barcelona ist, wird es Borussia Dortmund sein. Er ist DER Spieler, das wahre Talent in Schweden im Moment", weiß Di Marzio zu berichten.

Das konkrete Interesse von Barca ist bereits verbrieft. Eine erste Offerte von etwa 6,5 Millionen Euro liegt jedoch recht deutlich unter dem bisher angeblichen Spitzenangebot des hessischen Bundesligisten.

Aber auch jenes sei Di Marzio zufolge zu gering. Demnach stellt sich der schwedische Klub eine Ablöse im Bereich zwischen zehn und elf Millionen vor.

Bitter: Im vergangenen Jahr wäre der Wunderknabe für einen Schnäppchenpreis von gerade einmal fünf bis sechs Millionen zu haben gewesen.

Di Marzios Informationen nach habe Udinese Calcio im vergangenen Sommer konkrete Gespräche mit Djugardens IF sowie der Berateragentur von Bergvall geführt, sich auch den günstigeren Preis allerdings nicht leisten können. Jetzt muss ein aufnehmender Verein also in etwa das Doppelte zahlen. Es bleibt spannend, wer am Ende wirklich das Rennen um das Schweden-Genie macht.