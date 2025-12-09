Eintracht winkt Mega-Deal: Sorgt SGE-Ersatzspieler sogar für neuen Bundesligarekord?
Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt kommt Kauã Santos (22) derzeit nicht zum Zug. Eigentlich fest als Nummer eins der Zukunft eingeplant, könnte seine Zeit am Main sogar früher als gedacht enden - für eine Rekordsumme!
Nach Informationen des Portals "Fußballtransfers" soll mit Al Qadsiah ein Verein aus der saudischen Liga ein Auge auf den Keeper geworfen haben und wohl bereit sein, stolze 40 Millionen Euro im Winter für dessen Dienste an die Hessen zu überweisen.
Es wäre nicht nur ein Geldsegen für Sportvorstand Markus Krösche (45) und die Eintracht, sondern mit Blick auf die Bundesliga außerdem auch ein neuer Rekord. Bislang hat diesen der FC Bayern München inne, der Manuel Neuer (39) einst für 30 Millionen Euro vom FC Schalke 04 an die Isar gelotst hatte.
Würden die Saudis, bei denen mit Koen Casteels (33) ein ehemaliger Wolfsburger zwischen den Pfosten steht, wirklich Ernst machen, wäre es eine Offerte, die schlicht nicht auszuschlagen wäre.
Von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen, hatte sich Santos zurückgearbeitet, sich dann aber einige Fehler erlaubt.
Eintracht Frankfurt winkt stattliche Summe für Kauã Santos: Medaille hat allerdings auch Kehrseite
Die Folge: Im Kasten erhält Michael Zetterer (30) von Trainer Dino Toppmöller (45) den Vorzug.
Santos, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2030 läuft und für den vor zwei Jahren rund 1,6 Millionen Euro an Flamengo überwiesen worden waren, ist zum Zuschauen verdonnert. Seinen bislang letzten Einsatz hatte er am 19. Oktober 2025 gegen den SC Freiburg, bei dem er kurz vor Schluss bei einem Freistoß Vincenzo Grifos (32) mit seinem Patzer das 2:2 verursachte, so den Sieg aus den Händen gab.
Die Medaille hat aus Sicht der Frankfurter jedoch bei all dem Geld auch eine erhebliche Kehrseite. Außer Zetterer stünden im Fall der Fälle bei einem Abgang von Santos nur der erfahrene Jens Grahl (37) und Youngster Amil Siljevic (18) zur Verfügung.
Es wäre also durchaus ein Spiel mit dem Feuer, sollte nicht ein Teil der Summe sofort in einen Torhüter reinvestiert werden. Das Wintertransferfenster öffnet am 1. Januar und bleibt anschließend bis Anfang Februar geöffnet.
Titelfoto: imago/Jan Huebner