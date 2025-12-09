Eintracht winkt Mega-Deal: Sorgt SGE-Ersatzspieler sogar für neuen Bundesligarekord?

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt kommt Kauã Santos (22) derzeit nicht zum Zug. Eigentlich fest als Nummer eins der Zukunft eingeplant, könnte seine Zeit am Main sogar früher als gedacht enden - für eine Rekordsumme!

Vom Hoffnungsträger zwischen den Pfosten zum Bankdrücker: Kauã Santos (22, M.) sitzt bei Eintracht Frankfurt derzeit nur draußen. © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Nach Informationen des Portals "Fußballtransfers" soll mit Al Qadsiah ein Verein aus der saudischen Liga ein Auge auf den Keeper geworfen haben und wohl bereit sein, stolze 40 Millionen Euro im Winter für dessen Dienste an die Hessen zu überweisen.

Es wäre nicht nur ein Geldsegen für Sportvorstand Markus Krösche (45) und die Eintracht, sondern mit Blick auf die Bundesliga außerdem auch ein neuer Rekord. Bislang hat diesen der FC Bayern München inne, der Manuel Neuer (39) einst für 30 Millionen Euro vom FC Schalke 04 an die Isar gelotst hatte.

Würden die Saudis, bei denen mit Koen Casteels (33) ein ehemaliger Wolfsburger zwischen den Pfosten steht, wirklich Ernst machen, wäre es eine Offerte, die schlicht nicht auszuschlagen wäre.

Von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen, hatte sich Santos zurückgearbeitet, sich dann aber einige Fehler erlaubt.