Sportvorstand Krösche bestätigt: Diese Stars haben wohl keine Zukunft bei der Eintracht!

Frankfurt am Main - Am heutigen Montagmorgen präsentierte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (43) die Ergebnisse der ausführlichen Saisonanalyse. Dabei wurde neben der Trainer-Thematik auch gesondert auf mögliche Transferveränderungen eingegangen.

Und auch auf der Abgangsseite soll noch einiges passieren: "Bei Aaronson werden wir eine Lösung finden, dass wir ihn wahrscheinlich verleihen werden. Auch bei Alidou und Ngankam ist eine Änderung möglich. Hier geht es um Spielzeit. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen."

Nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer soll dieser für die kommende Saison nicht ganz so heftig ausfallen. Trotzdem werden in Sachen Transfers zahlreiche Veränderungen auf die SGE zukommen.

"Es war nicht die Intention, über eine Trennung zu sprechen. Wir haben nie den Anlass gegeben, Dino infrage zu stellen. Dass wir uns zusammensetzen und erörtern, was gut und schlecht war, muss uns zugestanden werden", erklärte Krösche, der vor allem mit dem sechsten Platz sowie der Weiterentwicklung junger Spieler unter Toppmöller zufrieden ist.

Willian Pacho (22, l.) und Omar Marmoush (25) könnten für entsprechend hohe Ablösesummen den Verein im Sommer wohl verlassen. © Arne Dedert/dpa

Die beiden vielversprechenden Nachwuchskicker der Eintracht, Nacho Ferri (19) und Elias Baum (18), sollen indes ebenfalls verliehen werden, um deren Entwicklung voranzutreiben und bei ihrer Rückkehr möglicherweise den Durchbruch zu schaffen, führt Krösche weiter aus.

Speziell über zuletzt aufkommende Transfergerüchte um Omar Marmoush (25) oder Willian Pacho (22) äußerte sich der 43-Jährige natürlich nicht.

Seine allgemein gehaltenen Aussagen hinsichtlich der finanziellen Lage bei den Frankfurtern beinhaltet diesbezüglich jedoch einiges an Spekulationsspielraum.

"Im Großen und Ganzen ist es so, dass wir Transfererlöse erwirtschaften müssen. Wenn das gezahlt wird, was wir uns vorstellen, sind wir auch bereit loszulassen. Trotzdem wollen wir nicht allzu große Veränderungen haben, und unser Hauptaugenmerk liegt auf dem sportlichen Erfolg, das ist natürlich schwieriger, wenn man Leistungsträger verliert", so Krösche.