Toppmöller kündigt vor Eintracht-Start in die Europa League Überraschung an

Als Mit-Favorit startet Eintracht Frankfurt in die Europa League. Vor dem Spiel gegen Viktoria Pilsen kündigt Coach Dino Toppmöller "Extra-Motivation" an.

Frankfurt am Main - Die Erwartungen und die Euphorie vor dem Start in die reformierte Europa League sind bei Eintracht Frankfurt groß. Die Erinnerungen an den Triumph von 2022 sollen die Hessen zusätzlich beflügeln.

Was genau die "Extra-Motivation" sein soll, wollte Dino Toppmöller (43) noch nicht preisgeben. © David Inderlied/dpa Trainer Dino Toppmöller gab sich dabei geheimnisvoll. "Wir werden noch einmal eine Extra-Motivation einschieben", kündigte der 43-Jährige vor dem Auftakt gegen Viktoria Pilsen am morgigen Donnerstag (21 Uhr/RTL) an. Was genau geplant ist, verriet er jedoch nicht.

Gut 28 Monate nach dem Triumph von Sevilla ist die Eintracht zurück in der Europa League - und das Gänsehautgefühl bei Mannschaft, Trainer und Fans groß. "Für alle, die das erlebt haben, war es ein Karriere-Highlight", sagte Toppmöller. "Jeder, der das von außen verfolgt hat, wurde mitgerissen von dieser Euphorie, die der Verein damals entfacht hat. Genau das möchten wir wieder hinbekommen." Eintracht Frankfurt Wird Hugo Larsson Frankfurts nächster Mega-Deal? Diese Topklubs sollen schon dran sein! Ob es am Ende erneut zum Titel reicht, wisse er natürlich nicht. "Aber wir wollen versuchen, so gut wie möglich abzuschneiden", bekräftigte der Coach. Dafür soll ein Auftaktsieg gegen den Tabellendritten aus Tschechien her.

Klares Ziel für Eintracht Frankfurt in der Europa League: Ein Platz unter den ersten acht