Transfer-Überraschung: SGE schnappt sich Newcomer von Bundesliga-Konkurrent

Frankfurt am Main - Blitztransfer aus dem Nichts! Eintracht Frankfurt verstärkt seine Offensivreihe mit einem weiteren spannenden Spieler. Außenstürmer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) wechselt mit sofortiger Wirkung von der TSG Hoffenheim an den Main.

Am Freitag hat Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21, M.) im Beisein von Sportvorstand Markus Krösche (45, l.) und Sportdirektor Timmo Hardung (36) seinen Vertrag unterschrieben. © Eintracht Frankfurt

Wie der Klub am Freitag mitteilte, haben sich die Hessen und die TSG Hoffenheim auf den Transfer des Youngsters geeinigt, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben hat.

Nach einem erfolgreichen Medizincheck wird Amaimouni-Echghouyab künftig das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen.

Sportdirektor Timmo Hardung (36) sieht in dem Neuzugang eine gezielte Verstärkung für den Frankfurter Kader: "Ayoube Amaimouni-Echghouyab passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Entwicklungsfähigkeit sehr gut zu unserem Team. Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn."

Der 21-Jährige gilt als entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial, dessen Leistungen zuletzt auch über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt haben. Hardung betonte daher auch die Bedeutung der Entscheidung des Spielers für die Eintracht: "Seine rasante Entwicklung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aufgefallen. Umso mehr freut es uns, dass er sich für unseren Weg und klaren Plan, den wir ihm aufgezeigt haben, entschieden hat."