Trapp-Schock überschattet Marmoushs persönlichen Siegeszug

Dass er überhaupt auf dem Platz stehen konnte, kam für den Ägypter nach einem Wettlauf mit der Zeit zustande, nachdem er von der Nationalmannschaft mit Kniebeschwerden zurückgekehrt war.

Nichtsdestotrotz war Marmoush nach erneutem Platz in der Startelf vom Anpfiff an der unbedingte Wille anzusehen, etwas reißen zu wollen. Doch die Wölfe waren durchaus das spielbestimmende Team - zumindest bis zur 30. Spielminute.

Da legte Marmoushs kongenialer Sturmpartner Hugo Ekitiké wohl überlegt in die Mitte, wo Frankfurts Nummer sieben zunächst noch einen kleinen, aber entscheidenden Lupfer über VfL-Keeper Kamil Grabara vollführte, ehe er mühelos zum 1:0 einschob (30. Minute).

Und auch auf den zwischenzeitlichen Nackenschlag in Form des 1:1-Ausgleichs durch Ridle Baku (76.) hatte eben jener Ex-Wolfsburger die passende Antwort. Nach einem durch Cedric Zesiger verschuldeten Strafstoß zeigte sich Marmoush erneut eiskalt und stellte die Weichen erneut in Richtung Auswärtssieg (82.).

Besonders sein erster Treffer sorgte jedoch für Wirbel: Anstatt diesen in aller Ruhe innerlich zu zelebrieren, richtete er mit je einem Finger in jedem Ohr wohl eine Botschaft in Richtung Wölfe-Fans.