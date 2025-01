Traumtor und Top-Leistung: Frankfurts Uzun dreht nach Marmoush-Abgang jetzt richtig auf!

Frankfurt am Main - Auch ohne den zu Manchester City abgewanderten Omar Marmoush (25) weiß Eintracht Frankfurt zu überzeugen. Einer scheint von dem Verlust und der damit verbundenen größeren Verantwortung sogar zu profitieren: Can Uzun.

"Ich wollte zeigen, was ich drauf habe. Ansonsten hatte ich auch noch paar gute Aktionen. Ich freue mich auch über die Leistung der Mannschaft", sagte der türkische Nationalspieler nach der Partie.

"Ein Traumtor von Can Uzun war der Dosenöffner", befand auch Frankfurts Co-Trainer Jan Fießer (38), der den rotgesperrten Dino Toppmöller (44) auf der Eintracht-Bank vertreten hatte.

Allerdings war der sehenswerte 20-Meter-Knaller in den Winkel spielentscheidend und zugleich auch Uzuns erste Bude in der Europa League.

Im Spiel der Europa League gegen Ferencváros Budapest am gestrigen Donnerstagabend ( 2:0 ) war der 19-Jährige im Prinzip der Marmoush-Ersatz und überzeugte auf ganzer Linie - nicht nur mit seinem tollen Treffer zum 1:0 in der 50. Minute.

Csm/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Auch Hugo Ekitiké (2.v.r.) traf. Uzun lobte das Zusammenspiel mit dem Franzosen und versprach, dass sich dieses sogar noch verbessern werde. © Arne Dedert/dpa

Zudem lobte er Sturmpartner Hugo Ekitiké (22), der mit seinem 2:0 (59.) alles klargemacht hatte.

Der sei ein super Spieler, "und mit super Spielern kann man gut kombinieren – das wird sich mit der Zeit auch noch verbessern", kündigte Uzun an, dass hier sogar noch Luft nach oben sei.

Aber auch für die Abwehr, die im Fußballjahr 2025 erst ein Gegentor schlucken musste, gab es Lob. "Wir werden gefühlt jede Woche in der Defensive besser. Die Bereitschaft der Jungs zu verteidigen, ist enorm", sagte Fießer.

Mit 16 Punkten und Platz zwei hat die SGE die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League fast schon eingetütet. Ein Punkt würde im letzten Spiel der Ligaphase am kommenden Donnerstag (21 Uhr) bei der AS Roma in jedem Fall genügen.

"Wir wollen unbedingt direkt ins Achtelfinale einziehen, damit wir uns im Februar komplett auf die Bundesliga fokussieren können", sagte Mittelfeldakteur Hugo Larsson (20).

Und auch Co-Trainer Fießer machte klar, dass man in der Hauptstadt Italiens noch einmal alles geben werde. "Es soll im Endeffekt keine Kaffeefahrt sein. Wir wollen uns nicht das Kolosseum anschauen. Wir fahren dahin, um drei Punkte einzusacken", so der 38-Jährige.