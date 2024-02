Trotz Investoren-Absage: Kurioser Gummiball-Protest der Eintracht-Fans

Frankfurt am Main - Beim Bundesliga-Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg sorgten die SGE-Anhänger mit einer kuriosen Protestaktion für Aufsehen. Aufregung auf dem Platz gab es bei dem 2:2-Remis außerdem in der elfminütigen Nachspielzeit.

Omar Marmoush (l.) erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2-Endstand. © Arne Dedert/dpa

Fußball wurde an diesem Nachmittag auch gespielt. Dies geschah allerdings vornehmlich in der ersten Halbzeit, in der die Frankfurter anfangs von den Wolfsburger förmlich überrollt wurden. Folgerichtig ging der VfL schon in der zweiten Spielminute durch Maxence Lacroix 1:0 in Führung, die auch einem kurzen VAR-Check auf Handspiel standhielt.

Erst danach wachten die Gastgeber so langsam auf: Dank einer Energieleistung von Philipp Max, der sich links durchtankte, die Kugel von Ekitiké im richtigen Moment zurückbekam und trocken einschoss, kam die Eintracht zum 1:1-Ausgleich (14. Minute).

Hinten wackelten die Hausherren indes weiter bei nahezu jedem konkret vorgetragenen Angriff der Wolfsburger und das sollte sich rächen. Eine Flanke von Joakim Maehle köpfte Kevin Behrens zur VfL-Führung in die Maschen (36.).

Bis zur Halbzeit und lange darüber hinaus sollte es dann auch beim Stand von 1:2 bleiben, ehe Omar Marmoush in der Nachspielzeit nach einem Befreiungsschlag und einer Kopfballverlängerung von Timothy Chandler letztlich noch auf 2:2-Unentschieden stellte (90.+2). Sein Last-Minute-Treffer nach der elfminütigen Verlängerung war gleichbedeutend mit dem Endstand der wilden Partie.