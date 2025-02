Überraschend: Eintracht verlängert vorzeitig mit U21-Nationalspieler

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt setzt voll auf Nathaniel Brown (21)! Der hessische Bundesligist bindet den 21-Jährigen bis 2030 und hofft, dass er sich weiter so positiv entwickelt.

Nathaniel Brown (21, l.) wird der SGE nach seiner Vertragsverlängerung wohl noch lange erhalten bleiben. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag des deutschen U21-Nationalspielers, der eigentlich noch bis 2029 gültig gewesen wäre vorzeitig bis Sommer 2030 verlängert.

Dies teilte der Klub in einer entsprechenden Pressemeldung mit.

Brown war im vergangenen Sommer vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zur Eintracht gekommen.

Nach nur wenigen Wochen entwickelte sich der 21-Jährige vom Ergänzungs- zum absoluten Stammspieler auf der Linksverteidiger-Position.

In der Bundesliga kam Brown in dieser Saison bislang in 15 Spielen zum Einsatz und hat damit auch einen Anteil daran, dass die SGE aktuell Tabellendritter und damit auf Champions-League-Kurs ist.