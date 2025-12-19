Überraschung perfekt: Eintracht schnappt sich nächsten Japaner

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht hat sich mit Keito Kumashiro das nächste vielversprechende Talent aus dem Land der aufgehenden Sonne gekrallt. Der 18 Jahre alte Japaner wird ab 1. Januar 2026 am Main auflaufen.

Keito Kumashiro (18) hat bei Eintracht Frankfurt angeheuert. © Eintracht Frankfurt

Mit dem Youngster komme ein "sehr talentierter Stürmer" nach Frankfurt, der laut Sportdirektor Timmo Hardung (36) "in jungen Jahren Erfahrungen im Erwachsenenfußball sammeln konnte".

Eingeplant ist Kumashiro laut den Verantwortlichen zunächst einmal nicht für das Team von Coach Dino Toppmöller (45), sondern für die U21 der Hessen.

Der Grund liegt auf der Hand: "Der Schritt nach Europa und in die Bundesliga ist groß, weshalb der Fokus zu Beginn darauf liegt, ihn behutsam weiterzuentwickeln und adaptieren zu lassen."

Zu den Ablöse- und Vertragsmodalitäten machte der Klub bei der Verpflichtung keine Angaben.