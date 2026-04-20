Unerwarteter Geldregen? Zweitliga-Knipser könnte für Eintracht zum Mega-Deal werden

Frankfurt am Main - Transfer-Coup im Sommer? Noel Futkeu (23) könnte sich für Eintracht Frankfurt im Nachhinein noch als echte Goldgrube erweisen.

Den Spielball beim 3:2 Sieg von Greuther Fürth gegen den SV Darmstadt 98 hat sich Noel Futkeu unter sein Trikot gesteckt. © Daniel Löb/dpa

Zwar hat der Stürmer in Diensten von Greuther Fürth bei den Frankfurtern selbst keine Zukunft mehr, trotzdem hat er sich durch seine starken Leistungen in der 2. Bundesliga ins Rampenlicht gespielt und zahlreiche Begehrlichkeiten geweckt.

Wie Eintracht-Experte Christopher Michel berichtet, ist Futkeu fest in den Transferplanungen der SGE für die Saison 2026/27 eingeplant.

Demnach wollen die Hessen eine vertraglich verankerte Rückkaufoption ziehen, mit dem klaren Ziel, den Angreifer anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen.

"Die Zahl der Interessenten wird nach der heutigen Leistung nicht kleiner", heißt es in Michels Einschätzung, nachdem Futkeu am Sonntag gleich dreifach gegen den SV Darmstadt 98 getroffen hatte.

Der Hintergrund: Futkeu war einst für gerade einmal 250.000 Euro von Greuther Fürth verpflichtet worden. Die Rückkaufoption der SGE soll laut Michel bei rund 1,3 Millionen Euro liegen, was angesichts der aktuellen Entwicklung ein vergleichsweise überschaubares Investment ist.

Denn der Marktwert des Angreifers ist in kurzer Zeit explodiert. Laut Transfermarkt wird Futkeu derzeit bereits mit rund fünf Millionen Euro bewertet. Und selbst diese Summe dürfte nur eine Momentaufnahme sein. Die tatsächliche Ablöse im Sommer könnte, je nach Wettbewerb unter den Interessenten, durchaus zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen .