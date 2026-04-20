Unerwarteter Geldregen? Zweitliga-Knipser könnte für Eintracht zum Mega-Deal werden
Frankfurt am Main - Transfer-Coup im Sommer? Noel Futkeu (23) könnte sich für Eintracht Frankfurt im Nachhinein noch als echte Goldgrube erweisen.
Zwar hat der Stürmer in Diensten von Greuther Fürth bei den Frankfurtern selbst keine Zukunft mehr, trotzdem hat er sich durch seine starken Leistungen in der 2. Bundesliga ins Rampenlicht gespielt und zahlreiche Begehrlichkeiten geweckt.
Wie Eintracht-Experte Christopher Michel berichtet, ist Futkeu fest in den Transferplanungen der SGE für die Saison 2026/27 eingeplant.
Demnach wollen die Hessen eine vertraglich verankerte Rückkaufoption ziehen, mit dem klaren Ziel, den Angreifer anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen.
"Die Zahl der Interessenten wird nach der heutigen Leistung nicht kleiner", heißt es in Michels Einschätzung, nachdem Futkeu am Sonntag gleich dreifach gegen den SV Darmstadt 98 getroffen hatte.
Der Hintergrund: Futkeu war einst für gerade einmal 250.000 Euro von Greuther Fürth verpflichtet worden. Die Rückkaufoption der SGE soll laut Michel bei rund 1,3 Millionen Euro liegen, was angesichts der aktuellen Entwicklung ein vergleichsweise überschaubares Investment ist.
Denn der Marktwert des Angreifers ist in kurzer Zeit explodiert. Laut Transfermarkt wird Futkeu derzeit bereits mit rund fünf Millionen Euro bewertet. Und selbst diese Summe dürfte nur eine Momentaufnahme sein. Die tatsächliche Ablöse im Sommer könnte, je nach Wettbewerb unter den Interessenten, durchaus zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen .
Noel Futkeu wurde bei Greuther Fürth zum Shootingstar
Kein Wunder: Futkeu liefert. Bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison überzeugte der Stürmer mit elf Treffern und drei Vorlagen.
In der laufenden Spielzeit hat er diese Zahlen schon jetzt deutlich gesteigert und steht aktuell bei 15 Toren sowie fünf Assists.
Gerade für treffsichere Angreifer greifen Klubs erfahrungsgemäß tiefer in die Tasche.
Tore sind und bleiben die wertvollste Währung im Fußball, und Futkeu zahlt genau darauf ein.
Für Eintracht Frankfurt könnte sich der Deal damit zu einem echten Transfer-Coup entwickeln, mit dem wohl selbst die Verantwortlichen in dieser Dimension nicht mehr gerechnet hätten.
Titelfoto: Daniel Löb/dpa